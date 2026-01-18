プロゴルファー古江彩佳選手、川崎重工とスポンサー契約締結…地元神戸の企業が世界への挑戦を支援

川崎重工は、プロゴルファーの古江彩佳選手とスポンサー契約を締結したと発表した。古江選手は2026年シーズンより、ウェアとキャディバッグにブランドマーク「Kawasaki」を入れてツアーに参戦する。

【画像】プロゴルファー古江彩佳選手

川崎重工グループは、グループミッション「世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献するGlobal Kawasaki」のもと、地域社会への積極的な貢献を行っており、事業所や工場のある地域を中心に、スポーツ・芸術文化の支援活動や地域交流などを展開している。

今回スポンサー契約を締結した古江選手は、川崎重工が本社を置く神戸で生まれ育った。アマチュア時代から数々のタイトルを獲得し、2019年には史上7人目のアマチュアでのツアー優勝を果たし、プロテスト免除でプロ入りした。

プロ転向後は日本女子ゴルフ（JLPGA）ツアーで通算7勝を挙げ、2022年には世界最高峰といわれる米国女子ゴルフ（LPGA）ツアーで初優勝を達成。2024年にはメジャー大会「エビアン選手権」で日本人女性史上4人目となるメジャー制覇を達成するとともに、日本人初の「ベアトロフィー」を獲得した。2025年は世界ランキング最高7位と、日本を代表するトッププレーヤーとして活躍している。

川崎重工とスポンサー契約したプロゴルファーの古江彩佳選手

川崎重工は、世界へ挑戦し活躍する古江選手の姿勢に深く共感し、地元企業としてその挑戦を全力でサポートする。また、スポーツを通じて人々に感動と喜びを届ける活動を、これからも積極的に推進していくとしている。

古江選手は「この度、川崎重工様にスポンサードしていただけることになり、新たな気持ちで2026年のスタートを迎えられることに心より感謝しております」とコメント。「私の地元神戸には川崎重工グループ様の本社や工場があり、特に川崎車両では幼い頃から新しい鉄道車両が誕生するのをたくさん見てきました」と地元企業との縁を語った。

さらに「その素晴らしいKawasaki historyに感銘を受けるとともに、豊かで美しい未来社会に向けて『カワる、サキへ。』を掲げて挑戦されている想いに共感しております」と述べ、「世界中の方から信頼される企業グループを目指しておられる川崎重工グループ様とともに、私も世界中で感動と笑顔を絶やすことのないプレーヤーを目指して、今後とも全力で邁進してまいります」と意気込みを示した。