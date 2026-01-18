バイクのトレンド・技術・メカニズムをわかりやすく解説！ 青木タカオ著『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み［第5版］』1月23日発売

秀和システム新社は1月23日、二輪ジャーナリストの青木タカオ氏の新刊『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み［第5版］』を発刊する。定価は2640円（税込）。

【画像】著者の青木タカオ氏

オートバイの種類からメカニズム、技術の詳細、最新のトレンドまで、基本が把握できるよう初歩的なところから触れ、専門用語を知らない人でも読みやすく・わかりやすく解説している。

バイク雑誌に載っている専門用語が分からないビギナーだけでなく、現役ライダーやリターンライダー、またはこれからバイクを始めたいと思っている人まで幅広く支持され、2010年発刊の初版から改訂を重ね、今回第5版を発刊する。

全11章にわたり、図解や写真が各ページに掲載されており、見て楽しい、分かりやすい1冊となっている。

著者の青木タカオ氏は、バイク専門誌編集部員を経て二輪ジャーナリストに転身。『レスポンス』をはじめ多くの二輪専門誌で記事を執筆し、ニューモデルの試乗インプレッションも担当。確かな知識を土台としながら、休日にバイクを楽しむ等身大のライダーそのものの感覚や、軽妙かつわかりやすい解説や語り口が幅広く支持されている。ハーレー専門誌『WITH HARLEY/ウィズハーレー』では編集長を務め、YouTubeチャンネル「バイクライター青木タカオ【～取材現場から】」（https://www.youtube.com/@MotorcycleJournalistTakaoAoki）では、国内外での取材の模様を動画で伝えている。

青木タカオ氏近影