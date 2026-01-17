チューリッヒ保険、バイク保険ダイレクト型で2年連続総合1位…オリコン顧客満足度調査

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

チューリッヒ保険会社は、オリコンが発表した2026年オリコン顧客満足度調査の「バイク保険ダイレクト型」において、総合1位の評価を獲得したと発表した。2025年に引き続き2年連続での1位獲得となる。

今回の調査は、オリコンMEが「商品内容の充実さ」「加入・更新手続き」「保険料」「事故対応」「調査・認定結果」「受取額・支払いスピード」「ロードサービスの充実さ」の7つの評価項目を設定し、ダイレクト型のバイク保険に加入した方を対象に満足度を調査したもの。チューリッヒ保険はすべての評価項目で高い評価を得た。

調査は866人を対象にインターネットで実施され、対象企業数は3社。調査期間は2025年8月22日から9月3日、2024年8月13日から8月29日、2023年9月8日から9月25日。

2005年に販売を開始したスーパーバイク保険は、ダイレクト販売による中間コストをなくしたリーズナブルな保険料と、業界最高レベルの無料ロードサービスが特長だ。事故対応では電話に加えてLINEによるメッセージのやり取りも可能で、顧客の都合に合わせて利用できる。

2025年7月には、スーパーバイク保険を契約する際に同社のLINE公式アカウントを友だち追加すると保険料が最大500円割引となる「チューリッヒ自動車保険LINE割引」を開始。LINEの活用によって紙資源利用の削減に取り組むほか、森林保全活動への寄付などを通じて、顧客の利便性だけでなく環境にも配慮した保険サービスを推進している。

チューリッヒ保険は、顧客とのあらゆる接点において顧客の期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス(顧客体験)の提供を目指し、サービスの向上に取り組んでいる。

