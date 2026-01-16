ディープラス、愛知県豊田市に最大規模のカーリース専門店を開設

東海4県にカーリースを展開するディープラスは、愛知県豊田市に新店舗「ディープラス豊田店」をグランドオープンした。

【画像全3枚】

新店舗は最大規模の店舗と席数を備え、ゆったりとした快適な空間を提供する。所在地は愛知県豊田市山之手6丁目69-1で、営業時間は10時から19時、定休日は火曜日と水曜日だ。

同社は地域に根差したカーライフの提供を目指し、ファミリー層や若年層を中心とした幅広い顧客に向けてカーリース専門店舗の拡大を進めている。以前は豊田市広路町で展開していたが、新店舗は立地や動線を改善し主要道路に面した場所に移転した。

ディープラス豊田店では購入前の相談から購入後のメンテナンスまで一貫サポートを提供し、地域の顧客ニーズに応えるサービス体制を整えている。これにより三河エリアの顧客に対し迅速かつ丁寧な対応が可能となる。

近年は車の所有から利用へという考え方が強まり、カーリースは初期費用を抑え月額定額で利用できるため家計管理がしやすく支持されている。税金や車検、メンテナンス費用も含まれるプランが多く、ライフスタイルに合わせて車を見直しやすい点も魅力だ。

ディープラスのカーリースはシンプルで分かりやすい定額プランが特徴で、豊富な車種から選べる。東海4県に15店舗を持ち、対面でのサポートや試乗、メンテナンス相談が可能であることも顧客に安心感を与えている。

「D-Plus豊田店」では月額定額の新車カーリースを中心に、頭金ゼロ、車検・税金コミコミのメニューを用意。明るく開放的な店舗デザインで初めての利用者にも相談しやすい環境を提供。予約やスピーディな審査対応も特徴だ。

ディープラスは今回の豊田店オープンを皮切りに東海エリア中心の出店を加速し、2030年には全国展開を目指す。サービス多様化やデジタル技術活用により新しい車の利用形態を広めていく計画だ。