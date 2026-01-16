ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フォードが次世代車載コンピューター発表、内製化で性能5倍・サイズ半減…CES 2026

フォードの次世代車載コンピューター「ハイパフォーマンス・コンピュート・センター」
  • フォードの次世代車載コンピューター「ハイパフォーマンス・コンピュート・センター」

フォードモーターは、CES 2026において次世代車載コンピューター「ハイパフォーマンス・コンピュート・センター」を発表した。

同社が自社開発したこのモジュールは、ソフトウェア定義車両の基盤となる重要な電子機器で、インフォテインメント、先進運転支援システム(ADAS)、オーディオ、ネットワーク機能を単一のプラットフォームに統合している。

フォードの電子機器開発チームは約7年前に結成され、メンバーの多くは競争の激しいモバイルフォン市場で技術を磨いた経験を持つ。彼らは自動車業界が求める高い信頼性と機能安全性の要件に対応しながら、これまでに3500万個のフォード製モジュールを生産してきた。現在、年間1000万個規模の生産体制を確立し、その規模は拡大を続けている。

内製化による開発体制の強化により、フォードは車両内の物理的なモジュール数を削減しながら、社内の技術力を向上させることに成功した。この取り組みにより、モジュールあたり10～15%のコスト削減を実現している。削減されたコストは、開発を推進する人材への再投資に充てられている。

今回発表されたハイパフォーマンス・コンピュート・センターは、フォードの次世代アーキテクチャの中核を担う。同社が開発中のユニバーサル・エレクトリック・ビークル(UEV)アーキテクチャでは、自社設計モジュールが5倍に増加し、重要な半導体に対する制御力が5倍向上する。

この新しいコンピュート・センターは、電子機器設計における「三拍子」を実現している。従来のソリューションと比較して、複雑な演算処理をより高速に実行できる高性能を達成し、生産コストは大幅に低減され、サイズは約半分に小型化されている。

インフォテインメントとADASを単一の最適化されたプラットフォームに統合することで、複雑性を大幅に削減し、将来の機能追加に対する柔軟性を高めた。この戦略的な垂直統合により、フォードはハードウェアとソフトウェアのスタック全体を制御できるようになる。

フォードは、この技術が一部の特権的な顧客だけでなく、すべてのフォード顧客が利用できるようにすることを目指している。同社は、この考え方を時間をかけてフォードの全車種ポートフォリオに展開していく計画だ。

《森脇稔》

