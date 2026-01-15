中国XCMG、2026年開始早々に建設機械を大量出荷…欧州・アジアなど世界市場へ

中国の建設機械メーカーのXCMG Machineryは、2026年の初頭、国際市場向けに複数の納入を実施したと発表した。

これらの大量出荷は、ヨーロッパ、北米、南アジア、中東、南米などへ向けて出発しており、世界の建設プロジェクトや低炭素インフラの開発を支援する。

1月1日には、世界初のクレーンXCA4000が先導役を務め、総額約2億元(約2866万ドル)に相当する約30台の大型鋼構造物が組み立て・出荷のために集結した。

XCMG Machineryは、中国国内および海外の鉱山現場向けに、中・大型掘削機やローダーを数百台出荷した。これにより、総受注額が10億元を超えるグローバル展開の新年の幕開けとなり、世界の鉱業開発に強力な装備支援を提供している。

インテリジェント鉱山フリートは、XE215Cクローラー掘削機190台、XE335Gクローラー掘削機7台、XE150WDホイール式掘削機2台などで構成され、ミャンマーの鉱山現場において、剥ぎ取り、掘削、積込み、整地といった精密作業を行う。

世界最大トン数の純電動ローダーXC9150-EV、同クラスで世界最高積載量を誇るハイブリッドローダーXC9260XE、そしてベストセラーの純電動ローダーXC9108-EVを集結させたグリーンローディングフリートも展開している。

XC9260XEは高電圧電動駆動システムを搭載しており、従来の油圧システムと比べて伝達効率を20%以上向上させ、燃料消費を20%以上削減、さらに1台あたり年間200トン以上の二酸化炭素排出量を削減する。

また、XCMGの高所作業車は1月7日に世界各国向けに出荷された。ラインアップには、XGS50K高所ブームリフト、XGA16ACK、XGA20ACK、XGA22ACKの電動アーティキュレーテッドブーム製品、8から16メートルシリーズのシザーリフト、さらにXT2506EおよびXT5017Kテレハンドラーが含まれ、世界中のさまざまな建設現場のニーズに完全に対応している。

XCMG Sanitation部門は、20立方メートルのリアローディング式コンパクター20台以上をアフリカに出荷し、有望なスタートを迎えた。同モデルは完全密閉設計により、廃棄物の移送中の二次汚染を効果的に防ぐ。さらに、操作が簡単で高効率であることから、人口密集地域に最適な車両となっている。

大容量、高圧縮比、堅牢かつ信頼性の高い車体構造設計というコアな強みを備えたXCMGの廃棄物圧縮車シリーズは、現在までに22か国への展開に成功している。

一方で、XCMGは欧州市場から300台以上の電動フォークリフトの受注を確保しており、最初のバッチとして60台のKPシリーズ新エネルギーフォークリフトの出荷に成功した。東南アジア向けには、100台以上のフォークリフトおよび10台以上のカスタマイズ電動港湾機械の最初のバッチも一部出荷済みだ。

XCMGは、「製品+サービス+ソリューション」モデルを通じて、スマートサービスシステムを活用したライフサイクルサポートを提供しており、グローバルなサプライチェーンネットワークと地域の部品センターによって支えられている。

XCMGは、世界中の顧客に対して、高効率で信頼性が高く、環境に配慮した統合機械ソリューションを提供し、運用コストの最小化と価値創造の最大化を支援することに注力している。