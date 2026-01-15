ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友理工、インドに自動車用ホースの新工場建設…生産能力33%拡大へ

バワル工場
  • バワル工場

住友理工は1月13日、インドで自動車用および二輪車用ホースを製造・販売するグループ会社、SumiRiko Imperial Rubber India Pvt. Ltd.の新工場をハリヤナ州バワル市に建設すると発表した。新工場の投資額は約4億4100万ルピーで、2026年2月から生産を予定している。

近年、インドはGDP規模で世界第5位の経済大国として成長を続けており、自動車新車販売台数も世界第3位となるなど、旺盛な需要が見込まれている。さらに、環境負荷低減を目的に電動化・排出ガス規制の強化が進む中、住友理工グループは環境規制や顧客ニーズに対応した高品質なホース製品を開発・供給してきた。

今後も、さらなる市場拡大と品質要求の高度化に応えるため、社会課題解決への貢献と持続的成長の両立を目指し、新工場の建設を決定した。

SumiRiko Imperial Rubber India Pvt. Ltd.は、2005年に住友理工グループ初のインド拠点として設立以来、約20年にわたり製品供給を行ってきた。今回の新工場建設により、インド北部に生産拠点を持つ主要顧客を中心とした供給体制を強化する。

新工場建設により、同社の生産能力は約33%拡大する。この投資により、製品供給の安定化と顧客価値向上を実現し、地域社会および産業発展に寄与していく。

住友理工グループはこれまで自動車用防振ゴム・ホースをはじめとする自動車用品を世界5極で製品開発・供給体制を整備し、グローバル・システムサプライヤーとしての取り組みを進めてきた。今後も持続的な投資と雇用創出を通じ、地域経済の発展に貢献していく。

新工場は、ハリヤナ州バワル市に位置し、面積は12765平方m。従業員数は280名を見込んでいる。

《森脇稔》

