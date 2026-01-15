ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動配送ロボットで弁当配送、滋賀県甲賀市で実証実験…24時間365日稼働も視野に

滋賀県甲賀市で自動配送ロボットによる弁当配送の実証実験
  • 滋賀県甲賀市で自動配送ロボットによる弁当配送の実証実験
  • 配送ルート

パーソルクロステクノロジーは、滋賀県甲賀市、甲賀農業協同組合(JAこうか)、手原産業倉庫と共に、自動配送ロボットによるラストマイル配送実現に向けて、1月13日から実証実験を開始した。

【画像全2枚】

4者は2025年10月1日に「新たなインフラとしての、自動配送ロボットを活用したラストマイル配送サービス」の社会実装を目指した業務提携に向け、基本合意書を締結していた。今回の実証実験は、その合意を具体的なかたちへと進める第一歩となる。

実証実験では、事業者向けの弁当配送から開始する。JAこうかを配送拠点に、甲賀市役所を中心とした約3kmのルートを走行。JAこうかで弁当を積み込み、各拠点へ自動配送を行う。配送時間は平日8時30分から16時30分まで。

単なる物流効率化にとどまらず、将来的には24時間365日稼働も視野に入れた「人と人をつなぐ新しい社会インフラ」の実現を目指す。技術面の検証に加え、地域の暮らしの中でどのように受け入れられ、どのような価値を生み出せるのかを多角的に検証する。

実証実験では、歩道環境での自律走行を含め、有人による遠隔監視のもとで安全に配慮しながら運用し、状況に応じて手動介入も行う。地域住民や飲食店などを運営する方々にも、実際に走行する自動配送ロボットを見てもらい、今後の活用イメージを具体的に描いてもらう機会とする。

実施事業者は、運営がパーソルクロステクノロジー(自動配送ロボットの選定、システム開発、運行管理、遠隔監視)。協力として、甲賀市(住民自治組織との連携による実証フィールドの提供、市民サービス拡充に向けた検討)、JAこうか(弁当や食品などの荷主として参画し、地域拠点を提供)、初穂(工場・事業所・オフィス向けの日替わり昼食弁当の製造・配達)、手原産業倉庫(物流の専門知識を活かし、現地支援やロボットトラブルの駆けつけ対応を実施)が参加する。

実証実験で得られた走行・運用データおよび地域の声を基に、ロボットの社会実装、生活への定着が可能な運用モデルの検討を進める。将来的にニーズ拡大が予想される医薬品配送の実現など、サービス化に向けた課題整理を行うことで、生活者の安心と快適を支える仕組みづくりを検討していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES