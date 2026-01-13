BMW正規ディーラー「小倉BMW」、リニューアルオープン…最新コンセプト「リテール・ネクスト」導入

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、ウイルプラスモトーレンは、「小倉BMW/小倉BMW Premium Selection」をリニューアル・オープンし、1月10日より営業を開始した。

【画像全2枚】

今回のリニューアルでは、「リテール・ネクスト」と呼ばれる新しい販売コンセプトを導入した。リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的としたコンセプトである。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。なお、デジタルツールは今後順次導入予定となっている。

小倉BMWは、北九州市小倉北区の中心エリアに位置し、繁華街にも近い便利な立地にある。周辺には小倉城や商業施設リバーウォーク北九州があり、徒歩3分ほどでアクセスできるほか、JR西小倉駅から徒歩6分ほどで、公共交通機関からのアクセスにも優れている。

サービス品質の向上とブランド価値の体現を目的として、車両展示空間および商談エリアを最新仕様へとアップデートした。さらなる快適性と体験価値の向上を図るため、居心地の良いショールーム空間、デジタルツール、最新設備によるスムーズで透明性の高いサービスの提供を強化する。

店舗所在地は福岡県北九州市小倉北区竪町1-1-25、ショールーム面積は338平方m、ショールーム展示台数は4台、営業時間は10時から18時30分、定休日は水曜日となっている。