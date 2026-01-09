SPKがダイハツ工業内に「SPKダイハツ池田事業所」を開設。“工場内オフィス”が示す協業深化とは

SPKは、ダイハツ工業（大阪府池田市）敷地内に「SPKダイハツ池田事業所」を新設し、業務を開始すると発表した。所在地は大阪府池田市ダイハツ町42番1号（ダイハツ工業敷地内）となる。

同社は拠点開設の目的として、国内自動車産業の拠点の一つである池田の地で事業所を持つことで、事業活動を「より迅速かつ円滑に進められる体制」を整える点を明記。あわせてモビリティビジネスの多様な領域で、より多くのニーズに的確に応える体制強化も掲げている。

◆資本関係がないのに“敷地内”、それでも成立する理由

このニュースが示唆的なのは、ダイハツとSPKの間に直接の資本関係はない点だ。それでも長年の付き合いがあり、その関係性が「D-SPORT」ブランド誕生につながったということがある。資本で結ばれない企業同士が工場内に拠点を置くのは、一般的には例外的だ。だからこそ今回の開設は「単発の連携」ではなく、継続的に成果を出してきた協業の延長線上として読み解くのが自然なはずだ。

◆D-SPORTは“ダイハツ直系”ではなく、SPK発のダイハツ専門ブランド

D-SPORTは2002年に「ダイハツ車専門のカスタマイズブランド」として立ち上がったが、ダイハツ直系ワークスではなくSPKによるブランドとしてスタートした。メーカーの純正領域と、アフターマーケットの機動力。その中間に「メーカーの思想と整合した専門ブランド」を置くことで、ユーザーにとっては安心感が生まれ、メーカーにとってはファン層の拡大、SPKにとっては事業の継続性が高まる。協業が“仕組み化”しやすい理由がここにある。

◆東京オートサロンでの同席会見から、ブース展示を通じて信頼を積み上げた

D-SPORTのお披露目は東京オートサロン2002で行われ、ダイハツも同席した記者会見だったとされる。以降も同イベントではダイハツブースにD-SPORTのデモカーや商品が並び、露出だけでなく“メーカーの場で見せる”ことで信頼を積み上げていった。この長年の積み重ねが、今回のような“敷地内拠点”という踏み込んだ形を受け止める土壌になっている。

◆パーツだけでは終わらせない！競技・イベントで裾野を拡大

D-SPORTは商品開発に加え、ユーザーが走れる“場”の提供にも注力してきた。2010年からのD-SPORT CUPに加え、2022年以降はダイハツとの共催イベントへ発展し、2023年にはサーキットのタイムトライアルも開始した。ここで重要なのは、競技やイベントが単なる販促ではなく、現場データの獲得と顧客コミュニティ形成を同時に進められる点だ。協業が“点”ではなく“線”になっていく。

◆共同チームの立ち上げで協業を可視化、実務連携の必然性が高まる

2022年に両社は「D-SPORT Racing Rally Team」を共同で立ち上げ、ラリージャパン参戦へ踏み込んだ流れも示されている。こうした取り組みが進むほど、企画・開発・調達・品質・法規・広報などの部門横断連携が増え、意思決定速度が成果を左右する。SPKが「迅速かつ円滑な体制」を掲げる今回の池田事業所開設は、協業を“事業として回す”ための運用基盤と捉えられる。

◆工場内オフィスが示す次のフェーズ。協業は「象徴」から「運用」へ

資本関係がなくとも、長年の協業実績とブランド共創、競技・イベントでの連携が積み上がっているからこそ、敷地内拠点という踏み込みが成立する。今回の開設は、両社の関係が「象徴」ではなく、日常の実務運用としてさらに深まる局面に入ったことを示す一手と言えそうだ。