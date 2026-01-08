ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三井ダイレクト損保、「加入・更新手続き」「保険料」でオリコン満足度1位

三井ダイレクト損害保険は1月5日、オリコンが発表した「2026年 オリコン顧客満足度ランキング 自動車保険 ダイレクト型」において、「加入・更新手続き」「保険料」の2項目で第1位を獲得したと発表した。

同社の「強くてやさしいクルマの保険」は、インターネットや電話で直接契約できるダイレクト型(ネット型)の自動車保険。大手損保からの切り替えで保険料が安くなったユーザーの平均節約額は2万2659円で、大手損保から切り替えた人の保険料満足度は96.3%と高い評価を得ている。

新規加入手続きや満期時の更新手続きに使用するWebサイトは、2023年にリリースした次世代基幹システム「Trusty」により、はじめてダイレクト型(ネット型)を検討する顧客にもわかりやすいWeb手続き機能へ全面的に刷新。その後も顧客の声を取り入れながら、より使いやすいWebサイトへの改善を続けている。

また、加入手続き・更新手続きで顧客が困った時に、24時間365日利用できるチャットサービスやFAQも充実。Webサイトで迅速に手続きが完了するよう、サポート情報を提供している。さらに、はじめてのダイレクト型(ネット型)でも安心できるよう、「あなたのコンシェルジュ」が顧客に合わせた補償内容を提案する。

万一の事故の際には、24時間365日いつでも事故発生の連絡を受け付け。事故対応のプロ「わたしの解決サポーター」が顧客にしっかり寄り添い、テクノロジーも活用しながら、事故解決までしっかりサポートする。ロードサービスはすべての契約に自動セット。事故はもちろん、バッテリー上がりやパンク、車の故障・トラブルの際に、24時間365日ただちに現場に駆けつける。

こうした充実のサービスを、中間コストを抑えた納得の保険料で提供するだけでなく、保険料についてわかりやすく説明するWebサイトの情報も充実させている。

さらに、宿泊施設やレジャー施設等国内外に20万か所以上の優待対象施設を特別割引価格で利用できる「三井ダイレクト損保つよやさクーポン」、車の整備・修理出張サービス「Seibii(セイビー)」、お得で便利な車検「AC車検」、暮らしの困りごとを解決するサービス「生活110番」など、契約者の家計をサポートする様々なサービスを提供している。

同社は、このような取り組み等を評価され、今回の順位を獲得したと考えている。ネット自動車保険に不安な顧客にも、はじめてのネット自動車保険は「三井ダイレクト損保」を選んでもらえるよう、頼りがいがあり、付加価値を提供でき、顧客に寄り添う「強くてやさしい」保険会社を目指している。

今回の調査は、過去4年以内に自動車保険を適用したことがある18歳から84歳の6431名を対象に、2025年8月27日から9月18日にかけて実施された。

《森脇稔》

