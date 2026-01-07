ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日立がAI活用ソリューション「HMAX」発表、自動運転などのモビリティ分野にも適用へ…CES 2026

日立製作所は1月6日、AIで社会インフラを革新する次世代ソリューション群「HMAX by Hitachi」をCES 2026で発表した。

HMAXは、フィジカル・デジタル両方のアセットから得られる膨大なデータを活用し、先進的なAIを日立ならではの深いドメインナレッジで強化することで、社会インフラが抱える最も複雑な課題に挑み、顧客と社会に最大の成果と価値を提供する。

これらのソリューションは、体系化された構成要素に基づいており、先進的な技術を組み込み、強固なパートナーエコシステムを活用することで、現場システムの信頼性とパフォーマンスを向上させる。

HMAXは、産業設備・機器など物理的なアセットやデジタルアセットから収集されるデータと、日立が長年にわたり運用・保守システムの展開を通じて培ってきたドメインナレッジを組み合わせ、認識AI、生成AI、Agentic AI、フィジカルAIなど先進的なAI技術で、世界中に新たな価値をもたらす強力なソリューションを提供する。

日立のHMAXは、AIの力によって大きな価値を生み出す3つの主要分野に広がっている。

「HMAX Mobility」は、よりスマートで最適化された交通システム、自律運転、IoT対応型モビリティを実現する。

「HMAX Energy」は、ミッションクリティカルなエネルギーインフラのバリューチェーン全体において、安全性・信頼性・持続可能性の確保を支援する。デジタル技術を活用したサービス群により、問題の発生を未然に予測し防止することで、稼働時間の最大化、資産寿命の延長、性能・効率の最適化を実現する。

「HMAX Industry」は、ビルや工場など向けに、安全、生産性・品質向上、環境配慮といった価値を提供し、フロントラインワーカーの現場の革新と人々のウェルビーイング向上に貢献する。

さらに今後は、データセンターや金融機関など、ミッションクリティカルなシステム領域への展開も予定している。

現在、製造業や社会インフラなどの現場では、慢性的な人手不足や設備の老朽化といった課題が深刻化している。フィジカルAIは、現場データをリアルタイムで収集・分析し、運用に組み込むことで、これらの課題に対応する。

従来のAIが主に情報処理やコンテンツ生成に重点を置いていたのに対し、フィジカルAIは予知保全、複雑なシステムの最適化、ロボティクスなど、現実世界で価値を創出する応用分野で活躍する。こうしたフィジカルAI市場は、2030年までに約1247億7000万米ドル規模に拡大すると予測されている。

日立は、技術力、データ活用力、そして現場システムの運用・管理における強みを生かし、フィジカルAI領域に最適なソリューションを提供する。鉄道、エネルギー、製造などのミッションクリティカルな分野で110年以上にわたり培ってきたOT(運用・制御技術)とドメインナレッジを活用することで、日立ならではの次世代のAIソリューションを現実世界に展開することができるという。

HMAXは、顧客がフィジカル環境でAIを活用するための4つの主要な要素で構築されている。

デジタル化された資産(デジタライズドアセット)から収集されるデータでは、送配電網や鉄道、製造設備などのアセットから、センサーや制御・運用システムを通じて収集される膨大なデータが組み込まれることで、HMAXの力を最大限に引き出すための理想的なデータ基盤が形成される。これは、世界中に強固なインストールベースを持つ日立だからこそ実現できる、大きな強みである。

業界知見(ドメインナレッジ)では、物理的なアクションを行うシステムや装置、それらの運用・保守で培ってきたナレッジや判断のロジックなど日立の深い知見をデータに当てはめることで、用途に応じたAI対応モデルが構築される。

AIでは、HMAXは、データ認識からインサイトの創出、自律的な実行まで、幅広いAI技術を活用できるよう設計されている。例えば、認識AIは音響や振動センサーのデータを解析し、鉄道インフラの異常を検知・報告する。生成AIは、送配電網のエネルギー最適化アルゴリズムの生成を加速するために活用される。Agentic AIは、最適な保守スケジュールを自律的に計画・実行する。そしてフィジカルAIは、送配電網やスマートビルディングシステムをリアルタイムで制御することができる。

パートナーエコシステムでは、HMAXは、日立の幅広いパートナーエコシステムを活用して構築されている。業界をリードする企業から最高水準の技術を結集させ、現実世界の過酷な環境に耐え得る堅ろうで信頼性の高いソリューションを実現する。

HMAXの各領域への展開によりすでにさまざまな成果を生み出している。

HMAX Mobilityでは、現在、2000両以上の列車で導入されているHMAXは、2024年に日立レールによって初めて導入された、列車や信号、周辺の鉄道インフラから得られる膨大な現場データを一つのプラットフォームに統合する包括的なデジタルアセットマネジメントソリューションだ。

HMAXは、Cosmos Reasonビジョン言語モデルを組み込んだNVIDIA Metropolis Blueprint for Video Search and Summarization(VSS)による先進的なAIと分析技術を活用し、資産劣化の兆候の特定、最適な保守タイミングの予測、設備計画の機会の提示など、予測によるインサイトを提供する。運用や保守担当者はそれらの情報に基づいて迅速に意思決定を行うことができ、実行は既存の運用プロセスを通じて推進される。

このプラットフォームは最新の産業用エッジコンピューティングであるNVIDIA IGX Thorを活用し、現場(エッジ)で膨大な量のデータをリアルタイムに処理することで、運用管理センターには必要な情報のみが送信される。AIや機械学習によってデータから知見を抽出し、エネルギー消費の削減、状態監視型・予知保全プロセスなど、運用やサービスの高度化を実現している。

HMAXの導入により、保守コストの最大15%削減、エネルギー消費量の15%削減という価値を創出している。

HMAX Energyでは、先進的なデジタル技術と幅広いドメインナレッジ、卓越したサービス品質、そしてインストールベースに関するインテリジェンスを組み合わせることで、信頼性が高く効率的なエネルギーインフラを実現する。自動検査、リアルタイム監視、予測分析、バーチャルサポートを組み合わせて活用することで、稼働率と可用性を最大化し、設備の寿命延長やオペレーションの最適化にも貢献する。

具体的な事例として、イタリアの再生可能エネルギー事業者ERG社には、デジタルサービスの提供によって、現場検査時間を35%削減し、予期せぬ停止日数の低減を実現している。また、ドイツ・スウェーデン間の送電事業者Baltic Cable AB社には、高圧直流送電(HVDC)向けデジタルツインの導入により、インシデント対応時間を90%削減するなど、運用の効率化と安定稼働に貢献している。

HMAX Industryでは、HMAX for Buildingsは、NVIDIA Metropolis Blueprint for VSSを活用し、ビルのオペレーション・メンテナンス効率やエネルギー効率の向上にとどまらず、居住者・オフィスワーカー・来訪者のウェルビーイング向上にも寄与する。2025年からは、入退室管理や空調制御をはじめとする安全・安心・快適な環境を支えるデジタルサービスを「as a Service」として提供し、最適なビル環境の実現とビル価値の持続的な向上に貢献している。

また、HMAX for Factoriesとして、工場の設備故障診断を支援するAIエージェントを、2025年4月からダイキン工業と実用化に向けた試験運用を開始。本AIエージェントが、わずか10秒以内に90%以上の精度で設備故障の原因と対策を回答できることを確認している。同年12月からは、三菱ケミカルの化学プラントにおいても、本AIエージェントを活用したトラブルシューティングアシストの共同検証を開始している。さらに、同年12月より、AIエージェントによる対話形式での産業機器の運用・メンテナンス支援サービスの提供も開始しており、機器の状態に応じた的確な情報を即座に提供し、生産現場を効率化する。

バッテリー分野やバイオ医薬分野向けにも、バリューチェーン全体にわたるトータルソリューションを提供する。

