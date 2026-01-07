ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオ、視線追跡やヘルメット検知機能を備えたAI車内モニタリング発表…CES 2026

ヴァレオの視線追跡機能を備えたAI車内モニタリング
  • ヴァレオの視線追跡機能を備えたAI車内モニタリング

ヴァレオと、AI搭載型オペレーターモニタリングシステムを設計する先進コンピュータービジョン技術のSeeing Machinesは、CES2026において両社の共同開発によるドライバーおよび乗員向け車内モニタリング・ソリューション(ICMS)を発表した。

ヴァレオのシステム設計、統合、アプリケーション開発におけるリーダーシップと、Seeing Machinesの先進的な知覚能力を組み合わせることで、このパートナーシップは、今後の安全規制や世界的な需要の高まりに合致したクラス最高の完全に統合されたインテリア・センシング・ソリューションを提供する。

安全性を最優先事項とするヴァレオは、Seeing Machinesのドライバーおよび乗員モニタリングシステム(DMS/OMS)機能を複数のアプリケーションに活用し、自動車メーカー、ひいてはドライバーに安全と利便性の機能を提供する。Seeing Machinesは、ICMSソフトウェアを統合することでヴァレオをサポートし、従来のドライバーモニタリング機能を拡張して、ドライバーが検出された危険を認識したかどうかを判断する視線トラッキングや、二輪車用のヘルメット着用検知などを組み込む。

これらの機能は3つの異なるSoCに展開され、マルチプラットフォームへの統合能力を実証する。CES2026では、3つのデモンストレーションを実施している。

視線トラッキングに基づいた適応型警告システムを備えたヴァレオ・パノビジョン・ヘッドアップ・ディスプレイ、ドライバーおよび車内モニタリングに対する多層的なアプローチを提示するヴァレオ Safe InSightデモンストレーション車両、走行開始前にヘルメットの未着用を検知できる二輪車用スマート・クラスター・ヘルメット検知、だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

CES 2026

人工知能（AI）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES