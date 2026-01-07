ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

デジタルカーキー向け次世代SoC「GR5410」発表、Bluetooth 6.1認証を早期取得…中国Goodix

中国の半導体メーカーであるグディックス(Goodix)テクノロジーは、次世代の車載グレードBluetooth LE SoC「GR5410」を発表した。

デジタルカーキー用途に向けた開発および検証を開始するとともに、Bluetooth 6.1とChannel Soundingのデュアル認証を早期に取得した最初期のチップベンダーの一社となった。

スマートフォンを取り出したりキーフォブを押したりすることなく、車に近づくだけで解錠できるBluetoothデジタルカーキーの普及が加速している。グディックスはこうした業界トレンドに歩調を合わせ、デジタルカーキー分野のイノベーションにおいて主導的な立場を確立している。

GR5410は革新的なChannel Sounding技術をサポートし、プライバシー保護およびエネルギー効率の両面で包括的な強化を実現している。高精度測距や低遅延通信を含む幅広いアプリケーション要件に対応する。

同製品は、Bluetooth 6.1モジュール、Channel Soundingユニット、CAN FDインターフェースを統合した高性能シングルチップ無線MCUを備えている。自動車、産業分野をはじめとする高性能が求められる用途に特化して設計されている。

Arm ChinaのSTAR-MC1コアを搭載し、先進的なセキュリティアーキテクチャを備える。セキュアブート、保護デバッグ、暗号化ストレージに加え、「one-chip-one-key」ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)メカニズムをサポートしており、インテリジェントなコックピットおよびデジタルカーキーシステムに対して包括的な保護を提供する。

パッシブアンカーによるマルチノード測距を早期にサポートし、すべてのノードが約200ミリ秒で同期測距を完了できる。測距の更新レートと精度を大幅に向上させる。グディックス独自のAIベース測距アルゴリズムと組み合わせることで、最大測距距離が50メートルを超える環境において、最大±50cmの高精度を実現する。

独自の低消費電力Bluetoothプロトコルスタックは、RSSIブロードキャストスキャン、RSSIモニタリング、Channel Sounding測距に完全対応しており、幅広いデジタルカーキーのユースケースに対して柔軟なサポートを提供する。

同チップはすでに複数の自動車メーカーおよびTier1サプライヤーのプロジェクトに採用されており、2026年第1四半期にパイロット生産へ移行する予定だ。これにより、スマート車両におけるBluetoothイノベーションの導入を顧客が加速できるよう支援する。

先進的な製品群からなる強固なポートフォリオと包括的なカスタマーサポートを強みに、グディックスはデジタルカーキーソリューションの主要プロバイダーとしての地位を確立している。同社のソリューションは、中国の複数の主要自動車メーカーおよびTier1サプライヤーに採用され、すでに十数車種以上で商用利用されている。

自動車業界がインテリジェンス化とコネクティビティ強化に向けた変革を加速させる中、グディックスは無線接続技術への投資を一層深化させている。差別化された革新的なソリューションを通じて、同社は自動車メーカーがよりスマートで、より便利かつより安全なモビリティ体験を提供できるよう支援していく。

