自動運転プラットフォーム「Autoware E2E」、ブライトドライブが公道検証結果を発表へ…CES 2026

自動運転システムの開発・展開を手がけるブライトドライブ（BrightDrive）は、CES 2026において、Autoware End-to-End(E2E)AIモデルの公道検証結果を発表する。

同社のデモンストレーションは、Autowareコミュニティデモポップアップブース(TIER IVブース内、LVCC西ホール6050番)で実施される。

ブライトドライブは、レベル3およびレベル4自動運転システムの開発と実用化に注力している企業だ。フルスタックソフトウェア、車両統合、公道環境での実証実験を包括的に手がけ、試作レベルの自動運転と量産志向のシステムとのギャップを埋めることに焦点を当てている。

同社はこれまで、ドバイ、アブダビ、オーストリアでレベル4自動運転バスを展開してきた。また、独自のモジュラー型L3/L4自動運転ソフトウェアプラットフォーム「DriveAutoスタック」を開発し、センサー選定、マルチセンサーキャリブレーション、HDマッピング、車両インターフェース開発など、車両の自動運転プラットフォームへの完全な変換を実現している。2023年にはドバイ自動運転コンペティションで優勝し、実環境でのシステム性能を実証した。

今回のコミュニティデモでは、ブライトドライブは選定されたAutowareコンポーネントとE2Eモデルを運用条件下で検証し、統合に関する知見とパフォーマンスデータをAutowareコミュニティにフィードバックすることに重点を置いている。

検証活動には、AutoSpeed、SceneSeg、DomainSegを含むAutoware E2Eモデルの実環境での検証、個人所有車両ワーキンググループとの協力による参照実装の提供、システムレベルのパフォーマンス指標の共有などが含まれる。

ブライトドライブのDriveAutoスタックは商用プログラムの主要な量産自動運転スタックであり続ける一方、Autowareはフォールバック自動運転スタックとオープンソースコンポーネントのベンチマーク環境を提供する役割を担う。

同社のL3/L4ゾーナル・ドメインアーキテクチャは、ROS 2とNVIDIAベースのコンピュートプラットフォームを採用しており、内部的にQuantumDriveとして知られる次世代プラットフォームへと進化している。このアーキテクチャは、リアルタイム認識と意思決定ワークロードのハードウェアアクセラレーション、安全重視および混合クリティカリティアプリケーション向けのAdaptive AUTOSARミドルウェア、決定論的なマルチカメラとLiDAR同期を可能にするGStreamerベースのセンサープラグイン、冗長性と遠隔監視をサポートするモジュラー型フェイルオペレーショナルシステム設計を特徴としている。

コミュニティデモの一環として、Autoware E2Eモデルはスロベニアの公道で検証された。テスト構成は、車両タイプがバン、アクセラレーターがNVIDIA GeForce RTX 3050、パイプラインスタックが10FPS、モデルがAutoSpeedとSceneSegだった。

結果として、混合交通シナリオにおいて安定したリアルタイムセグメンテーションと物体検出が達成され、Autoware E2Eモデルが都市部とキャンパス環境の両方で量産志向のプラットフォーム上で確実に動作できることが実証された。

ブライトドライブとAutowareの協力関係は進化を続けており、2026年はシステムの堅牢性、検証の深度、展開の成熟度における重要なマイルストーンとなる。このようなコミュニティデモを通じて、Autowareはオープンな研究、産業検証、実世界のモビリティへの影響を結びつけ、自動運転エコシステム全体でオープンイノベーションを加速することを目指している。