中国道・安富PA、「柚子塩ラーメン追い茶漬けセット」新発売

中国自動車道の安富パーキングエリア上下線フードコートは、柚子塩ラーメンと追い茶漬けを組み合わせた新商品「柚子塩ラーメン追い茶漬けセット」を発売した。

本商品は、透明感のあるラーメンスープに爽やかな柚子の香りを加えることで、従来のラーメンにはないすっきりとした後味を実現した。脂っこさを抑え、女性や年配の客にも幅広く楽しめる。麺にはスープに最適となる麺を厳選し、つるりとした食感とスープとの絶妙な絡みを追求。トッピングにはチャーシュー、温玉などを添え、仕上げに柚子皮をあしらうことで、見た目にも華やかな一杯となっている。

本セットは、まず柚子塩ラーメンを堪能した後、そのスープをご飯に注ぎ、鶏ゆず胡椒をトッピングして「追い茶漬け」として二度楽しめる構成となっている。ラーメンの旨みと柚子の爽快さが、お茶漬けの優しい風味と融合し、最後まで飽きることなく味わえるのが特徴だ。

兵庫県姫路市安富町は、清らかな水と山々に囲まれた地域で「ゆず」の名産地として知られている。安富ゆずは香りが豊かで品質が高く、加工品やイベントを通じて地域の特産品として広く親しまれている。

安富PAのショッピングコーナーでは安富ゆず組合商品の商品を多数取り揃えている。フードコートでは、ご当地の揖保乃糸とゆずを使用した「ゆず塩にゅうめん」がおすすめだ。また、香寺ハーブガーデンのハーブ商品各種や、山陰の土産が豊富に揃っている。

