本格建設機械ラジコンで発掘体験、「発掘ショベル!」で化石発見…栃木県大谷町「Cobble（カブル）」

栃木県宇都宮市大谷町のレジャー施設「Cobble(カブル)」は、12月20日に新アクティビティ「発掘ショベル!」をオープンした。

「発掘ショベル!」は、カブルオリジナルで開発した本格建設機械ラジコン(ショベルカー)を操作し、砂の中に隠された化石や水晶石を掘り当てる発掘体験型アクティビティだ。

これまで人気を博してきた「イシミッケ!」の発掘の楽しさに加え、本アクティビティでは重機を操縦する体験そのものが大きな魅力となっている。レバー操作によるアームやバケットの動きは、実際の建設機械さながらだ。

遊びながら自然と、ものづくりの現場、建設業の仕事、重機操作の奥深さに触れることができ、子どもたちが将来の仕事に興味を持つきっかけづくりにもつながる体験となる。

料金は1000円(税込)で、体験時間は20分。20台のショベルカーラジコンを用意し、定員は12組。掘り当てた化石や水晶石はそのまま持ち帰ることができ、参加賞として菓子も付く。

カブルは日本有数の採石地・大谷町に位置するレジャー施設で、大谷資料館東側に隣接している。石のまち「大谷」の魅力を体験できる発掘アクティビティや手ぶらBBQなど多彩なコンテンツを展開している。

洞窟のような薄暗い空間にオレンジの灯りが揺れる「オーヤイシティ」では、鉱石を発掘する人気アクティビティ「イシミッケ!」をはじめ、子どもも大人もワクワクする発掘体験を提供。季節問わず遊べる、1日楽しめるレジャースポットだ。

《森脇稔》

