コールドストーン自販機、東北道2カ所に設置…栃木限定「とちあいか」パフェも新発売

ネクスコ東日本エリアトラクトは、ホットランドフーズが製造・販売する「コールドストーン パフェアイスクリーム」の自動販売機を、東北自動車道の上河内SA上り線に12月16日、佐野SA下り線に12月17日に設置した。

【画像全3枚】

設置を記念して、栃木県を代表する品種「とちあいか」を使用したパフェアイスを新発売する。コールドストーン パフェアイスクリームシリーズとして初の新フレーバーとなる本商品は、華やかな彩りに加え、「とちあいか」の甘さとほどよい酸味を楽しめる。24時間いつでも購入可能で、ドライブの合間の休憩に利用できる。

栃木発祥のブランドいちご「とちあいか」をたっぷり使用し、可愛らしい見た目が特徴のパフェアイス。「とちあいか」の際立つ甘さとまろやかな味わいが濃厚なアイスクリームにベストマッチした商品となっている。

このほか、フォーリンチョコレート、わらびもち・和・ラ・モード、チョコミントラヴァーズ、ナッティ・バディ・ピスタチオの4種類も販売する。

フォーリンチョコレートは、店舗でも使用しているチョコレートソースを使用し、濃厚な味わいのアイスクリームにシュレッドチョコレートをトッピングした贅沢な商品。わらびもち・和・ラ・モードは、幅広い年齢層に好まれる抹茶フレーバーのアイスクリームで、トップにはわらびもちと黒蜜をトッピングした「和」テイストな商品だ。

チョコミントラヴァーズは、コールドストーンで大人気のミントアイスクリームがパフェアイスで登場。ミントとチョコレートの味わいがたまらない商品となっている。ナッティ・バディ・ピスタチオは、クリーミーなアイスクリームとピスタチオの相性抜群で、濃厚なピスタチオのアイスクリームに更にピスタチオを盛りつけた贅沢な商品だ。

コールドストーンは、1988年にアメリカで誕生した体験型のエンターテイメント・アイスクリームブランド。注文を受けてから、アイスクリームとナッツやフルーツなどの好きな「ミックスイン(トッピング)」を、マイナス9度に冷やした石板の上で丁寧に混ぜ合わせ、オリジナルアイスクリームを作る。最大の特長は、「ハッピーなひと時」を届けるための心を込めた接客と、目の前で仕上げるライブ感あふれるパフォーマンスだ。