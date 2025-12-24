ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ローデ・シュワルツ、テクノサイエンスジャパンと協業…新オフィス内にEMC対策LAB開設へ

EMIテストレシーバー R&S ESWを用いたプローブ操作
  • EMIテストレシーバー R&S ESWを用いたプローブ操作

ローデ・シュワルツ・ジャパンは12月22日、テクノサイエンスジャパンと新たなパートナーシップ事業として、ローデ・シュワルツ・ジャパンの新オフィス内に「EMC対策LAB(仮称)」を開設すると発表した。

本取り組みは、製品のEMC(電磁環境適合性)対策に課題を抱える企業を主なターゲットとし、専門的な知識と実践的なソリューションを提供することで国内の製品開発を強力に支援するものだ。

ローデ・シュワルツ・ジャパンは本LABを、開かれた協業プラットフォームとして位置づけており、テクノサイエンスジャパンをはじめとする複数のパートナー企業との連携を通じ、より広範なソリューションの提供を目指す。

顧客へのヒアリングやアンケート調査から、顧客の関心は合否判定の前後段階に必要となる「EMC対策」に多く潜在していることが判明した。こうした顧客ニーズに応えるため、新オフィスに開設したEMC対策LABを活用することで、対策フェーズに特化した新たな顧客サポートを提供する。

EMC対策LABでは、EMC対策に精通したテクノサイエンスジャパンおよびグループ会社のテクノサイエンスシステムズのエキスパートエンジニアが中心となり、各種活動を実施する。

専門セミナーの開催では、RF系EMC(エミッション、イミュニティ)対策手法、電源変動・インパルスイミュニティ対策手法、エミッション簡易評価手法、シールディング、フィルタリング技術など、実践的なテーマのレクチャーを提供する。

実機を使った簡易測定実演では、座学だけでなく、実際の測定器を用いたデモンストレーションを実施し、対策の具体的なイメージを提供する。

個別相談会の実施では、顧客が抱える具体的な課題に対し、エキスパートが個別にアドバイスを行う。

ローデ・シュワルツは、電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全につながる社会の実現に向けて努力を重ねている。グローバルな技術指向のグループとして、90年にわたって先端技術の開発を続け技術の限界を押し広げてきた。ドイツ・ミュンヘンを拠点とした独立企業であり、長期的かつ持続的な経営を行える体制を構築している。

テクノサイエンスジャパン(1990年創業)は、ローデ・シュワルツのソリューションパートナーとして、世界のEMC(電磁適合性)規格に適応した自動化試験システムを提案し販売している。特に完全自社開発の各種EMC試験用ソフトウェアは、測定スピード、測定結果の信頼度から、公的試験機関、自動車メーカー、電子機器メーカー、民間試験ラボといった多くの顧客より高い評価を得ている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES