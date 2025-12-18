ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ輸送、「カオナビ」のタレントマネジメントシステム導入…人材情報の一元管理を実現

トヨタ輸送がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入
  • トヨタ輸送がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

カオナビは12月17日、トヨタ輸送がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したと発表した。

トヨタ輸送は1952年にトヨタ自動車の輸送部門が独立する形で設立され、自動車の普及や海外進出に伴い成長を遂げ、現在はグローバル水準の物流ネットワークを構築している。

同社の基本理念には、社会や顧客、取引先に対する姿勢だけでなく、従業員に対しても「労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高め、明るく活力のみなぎる企業風土をつくる」と定めている。

今回、この理念に則するとともに人事領域のデータを一元管理するため、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入することになった。

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムだ。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にする。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援する。

カオナビは引き続き、業種や規模を問わずタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献していく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES