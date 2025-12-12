ダンロップの新世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」、モノづくり部品大賞で奨励賞を受賞

住友ゴム工業は12月12日、ダンロップブランドの新世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」が、モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「2025年"超"モノづくり部品大賞」で奨励賞を受賞したと発表した。経団連会館カンファレンスで贈呈式が行われた。

【画像全2枚】

今回の受賞は、新技術「アクティブトレッド」によりゴムが持つ背反性能の課題を克服し、季節や天候に応じた履き替えが不要なタイヤを開発した点が評価されたもの。

「シンクロウェザー」は、ドライ・ウエット・氷上・雪上などのあらゆる路面にシンクロする。水や温度に反応し路面状態に合わせてゴム自ら性質が変化する「アクティブトレッド」を採用し、ゴムの柔らかさに寄与する因子のひとつであるポリマーの動きをコントロールする。

これにより、スタンダードサマータイヤ以上の優れたウエット性能を発揮するとともに、従来のオールシーズンタイヤではカバーできていなかった氷上を含むあらゆる路面での走行を可能にした。

住友ゴム工業はこれまでに「"超"モノづくり部品大賞」で、2020年にフラッグシップ低燃費タイヤ「エナセーブ ネクストスリー」で日本力賞、2014年に100%石油外天然資源タイヤ「エナセーブ100」でものづくり生命文明機構理事長賞、2012年に木造住宅用制震ダンパー「ミライエ」で生活関連部品賞を受賞している。

「"超"モノづくり部品大賞」は、日本のモノづくりの競争力向上を支援するため、産業・社会の発展に広く貢献する部品・部材を対象に実施されている。「機械・ロボット」「電気・電子」「モビリティー関連」「環境・資源・エネルギー関連」「健康福祉・バイオ・医療機器」「生活・社会課題ソリューション関連」の6分野を表彰対象としている。