日産、次世代「プロパイロット」を2027年度に投入へ…英WayveのAI搭載

日産自動車と英国のWayve社は12月10日、次世代運転支援システム「プロパイロット」を幅広い車種に搭載していくための協業契約を締結したと発表した。

このパートナーシップにより、Wayveのエンボディド AIソフトウェアと日産の先進技術を融合し、ADAS(先進運転支援システム)とポイント・ツー・ポイントの高度な自動運転を実現する。

日産は2016年に高速道路の単一車線でドライバーの運転を支援する「プロパイロット」を初めて市販車に搭載し、2019年には高速道路の複数車線での運転支援と同一車線内でのハンズオフを可能とする「プロパイロット2.0」を実用化した。同社はこの実績をもとに、WayveのAI技術を搭載した次世代運転支援システム「プロパイロット」を開発している。

日産は2025年9月にWayveの最先端エンボディド AI技術を自動運転に適用したソフトウェア「Wayve AI Driver」と、次世代のLiDARを活用した日産のGround Truth Perception技術を組み合わせた次世代「プロパイロット」の開発試作車を公開した。本試作車は高速道路だけでなく、市街地の複雑な道路環境においてもスムーズで安全な運転支援を実現した。

今回、日産とWayveは「Wayve AI Driver」を日産の次世代プロパイロットシリーズに採用していくことで合意し、協業契約を締結した。日産は今後、「Wayve AI Driver」の技術を活用することで次世代プロパイロットシリーズの機能や利便性をさらに向上し、日本や北米をはじめとするグローバルな市場に投入することで、幅広い顧客のニーズに応えていく。

日産は2027年度にWayveのAIを採用した次世代「プロパイロット」を搭載した最初のモデルを国内で販売する予定だ。

今回の合意は、両社にとって重要な前進を意味する。日産は自動車メーカーとして初めて幅広いセグメントの車種にWayveのAIシステムを大規模に導入する。安全性を核に設計されたWayveのエンドツーエンド・エンボディド AIは、追加開発を最小限に抑えながら、新しい都市や車両プラットフォームへ効率的に適応できる。

さらに、同社のAIは、プロパイロットシリーズのカメラ、レーダー、LiDARなど多様なセンサー構成と組み合わせることで、幅広い車種においてインテリジェントな運転を実現する。量産車へのシステム搭載により、日産とWayveは実世界の多様な走行条件から学び、継続的な改善を進めるとともに、日産の運転支援技術の長期的な競争力を強化していく。