ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

タイヤ付きの移動ホテル、熱海市ACAO FORESTに可動式キャビン5棟が2026年開業へ…夜間はEVから電力供給

車両として森へ運び込み、自然を傷つけずに設置される
  • 車両として森へ運び込み、自然を傷つけずに設置される
  • イメージパース
  • イメージパース
  • イメージパース
  • イメージパース

A Cabin Companyは12月9日、静岡県熱海市で「ACAO SPA & RESORT」を運営するACAO SPA & RESORTと業務提携し、約20万坪に広がるACAO FOREST内に2026年、次世代キャビン5棟を開業することで合意したと発表した。

【画像全5枚】

ACAO FORESTは、20万坪の丘陵地に在り、個性豊かな13のテーマエリアやアート作品から構成されるリゾートパークである。ただ、この広大な森はこれまで主に日中の散策が中心で、夜の時間には新たな可能性が残されていた。

A Cabin Companyが提供する可動式・低インフラ型キャビンを導入することで、地形や生態系を崩すことなく、新たに滞在できる森林空間として活用することが可能になる。

キャビンを設置するACAO FOREST内の最上段エリアは、人の手がほとんど入っておらず、水道・電気・下水などのインフラが整備されていない、自然そのままの環境である。そこでA Cabin Companyは、この環境を損なうことなく活用できる自立型オフグリッドシステムを導入する。

アップサイクルEVバッテリーとして、電気自動車で使われたバッテリーを再構成した再生バッテリーを採用。キャビンは、自動車基準のクラッシュテスト済みで安全性が非常に高いという。

日中はソーラーで充電し、夜間はEVバッテリーが電力供給源となる。

A Cabin Companyは、公共交通でアクセスできる自然滞在キャビンとオフグリッドシステムの企画・開発・運営を行うスタートアップ。可動式・低インフラ型キャビンを軸に、自然環境を損なわずに設置できる新しいインフラの企画・開発と、その運用を通じて、自然と都市をつなぐ持続可能な滞在体験を提案している。

ACAO SPA & RESORT運営するACAO FORESTは、20万坪の丘陵地に広がるリゾートパークで、個性豊かな13のガーデンやアート作品によって構成されている。太平洋の絶景を望みながら、四季折々の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアートを楽しめる。さらに、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」、歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験ができるworkshop「cokage」など、多彩な体験を用意している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES