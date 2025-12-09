STマイクロ、車載用トラクション・インバータ向け高精度電流センス・アンプ発表

STマイクロエレクトロニクスは、高い電圧耐性と120dBのPWM(パルス幅変調)除去機能を備える高精度電流センス・アンプ「TSC240」を発表した。

同製品は、車載用トラクション・インバータ、FA(ファクトリ・オートメーション)機器とロボット、サーバにおいて、正確かつ信頼性の高い電流測定を実現する。

TSC240は-4V~+100Vのコモン・モード入力電圧に対応している。AEC-Q100認定を取得しているため、既存の車載用電源規格(12V、24V、48Vなど)への適合や、産業機器向けのDCバスでの使用が可能だ。高電圧に耐性があるため、保護用の外付け部品を削減できる。

ゲインが内部で20V/Vに設定されているため、外付け抵抗を使用する必要がなく、優れた精度と再現性が得られる。また、実装面積を小さくすることができ、部材コストを最小限に抑えることができる。

双方向の電流センシングが可能なTSC240は、最大ゲイン誤差0.2%、ゲイン・ドリフトが2.5ppm/度以内、入力オフセット電圧わずか±20μV以内、オフセット・ドリフト150nV/度以内と、非常に高い精度を実現する。

同相信号除去比(CMRR)も高く、モータ制御など、コモン・モード電圧が変動している場合でも、正確な電流センシングが可能で、電気ノイズの多い環境でも安定して測定できる。

2.7V~5.5Vという幅広い電源電圧範囲と、マイナス40度からプラス125度の周囲温度で動作するTSC240は、設計が容易で、過酷な動作条件に耐えることができる。