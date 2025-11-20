ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

STマイクロ、100μs以内で応答する車載用スマート・スイッチ発表…電子ヒューズ保護機能搭載

車載用電子ヒューズ保護機能を搭載したハイサイド・スイッチ・コントローラ「VNF1248F」
  • 車載用電子ヒューズ保護機能を搭載したハイサイド・スイッチ・コントローラ「VNF1248F」

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は11月19日、車載用電子ヒューズ保護機能を搭載したハイサイド・スイッチ・コントローラ「VNF1248F」を発表した。

同製品は、ハーネスの保護と柔軟性の向上に向け、高速で先進的なSTの電子ヒューズ機能を搭載することで、省電力かつ高性能な自動車用機能安全システムを可能にする。

「STi2Fuse」ファミリに新たに追加されたVNF1248Fは、従来のワイヤ・ヒューズよりも高速な100μs以内で応答し、柔軟かつ確実な保護により故障が車両内で伝播するのを防ぐ。

新しい容量性充電モード（CCM）機能を内蔵しており、高い突入電流が入った場合でも、大きな容量性負荷を適切に駆動する。さらに、最大600mAの電流供給に対応し、消費電流が75uA未満に抑えた強化スタンバイ・モードにより、駐車モード時の車両効率が高くなり、自律性も向上する。

オプションのロジック用外部電源ピンを使用すると、48Vシステムの消費電力が0.4W削減されるほか、車載用規格のLV124に準拠したバッテリ電圧低下シャットダウンにより、システムの安定性が確保される。

VNF1248Fはさらに、先進的な故障検出と応答、フェールセーフ・モード、リンプ・ホーム・モードといった包括的な専用機能により、ISO 26262機能安全アプリケーションにおける高い安全性レベル（ASIL）への対応を容易にする。

また、内蔵の自己テスト機能（BIST）による自動診断も可能であり、マイクロコントローラが故障した場合に備え、外部MOSFETゲートをハードウェアで直接制御する専用ピンもある。

VNF1248Fは、12V、24V、48Vのボードネットに適しており、車両の電気系ゾーンアーキテクチャにおける配電を扱い、一般的なヒューズとリレーを置き換える。また、ECUメインスイッチとしての使用や、駐車モード時の常時オン回路用のアクティブな電源としても使用することができる。

ワイヤ・ハーネス保護とダイナミックな配電を実現するSTのSTi2Fuseスマート・スイッチ・ファミリに加わったVNF1248Fは、ホスト・マイコンとの通信用SPIポートを搭載している。SPI経由で製品を設定することで、従来の外部プログラミング機器が不要になるほか、困難な短絡（HSC）ラッチオフや、ヒューズ・エミュレーションにおける時間対電流のラッチオフ、MOSFET不飽和シャットダウンなどの設定を柔軟に制御できる。

不揮発性メモリ（NVM）も内蔵しているため、不変のデフォルト設定を追加で格納でき、フェールセーフ状態やロック状態でも一貫性のある動作を保証できる。

評価ボード「EV-VNF1248F」は、事前に組み立てられており、負荷や電源、マイコンに直接接続することができる。これにより、STのインテリジェントなヒューズ保護機能を試作段階の回路に簡単に集積できる。

また、ソフトウェア・パッケージ「STSW-EV-VNF1248F」も入手可能で、グラフィック・ユーザ・インタフェースと制御ファームウェアを備えているため、「EV-SPC582B」マイコン・ボードを使用してVNF1248Fを設定およびモニタすることができる。

VNF1248Fは現在量産中で、QFN32パッケージ（32ピン、5 x 5 mm）で提供される。単価は、1000個購入時に約2.63ドルである。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

STマイクロエレクトロニクス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES