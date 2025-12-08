ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

TOYO TIRE、フリーライドスキー・スノボ国際大会「FWT」日本シリーズをサポート…2026年1-3月開催へ

TOYO TIREは、2026年1月から3月にかけて行われるフリーライドスキー・スノーボード競技の国際大会「Freeride World Tour(FWT)」の日本シリーズ、「TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES 2026」の開催をサポートすると発表した。

フリーライドスキー・スノーボード競技は、自然の雪山を地形と雪質を読み取りながら自由に滑走し、そのテクニックやスタイルを競うウィンターエクストリームスポーツだ。山頂から山麓まで滑り降りるライン取りやパフォーマンスの美しさやユニークさ、技術力の高さなどを評価する競技で、2030年の冬季オリンピックでは正式種目として採用が決定しており、世界中から人気が高まっている。

同社は挑戦心と独創的な発想で道なき大地を切り拓き、自ら新たな道をつくっていくフロンティア精神を「まだ、走ったことのない道へ。」というブランドステートメントで表現している。雄大な雪山に挑み、自由なスタイルで道を切り拓く選手たちの姿に共鳴し、2020年の「Freeride World Tour Hakuba Japan 2020」より7年連続で当競技大会をサポートしている。

今シーズンは、国内最高峰の大会「2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4」をはじめとする6大会を3か所のスノーリゾートで実施し、世界へ挑む選手たちを後押しする。

大会は2026年1月26日から29日にかけてHAKUBA VALLEYで開催される「2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4」を皮切りに、1月31日から2月1日に湯沢中里スノーリゾートで「2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 1」と「2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO JUNIOR 1」、2月1日から3日に「2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 2」、2月27日から3月1日にARAI MOUNTAIN RESORTで「2026 TOYO TIRES FWT ARAI QUALIFIER 3」と「2026 TOYO TIRES FWT ARAI JUNIOR 3」が予定されている。

各大会は予定日程のうち、最良のコンディションかつ安全に開催できる1日を直前に選択して実施される。

