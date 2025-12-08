ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AIカメラ駐車場「DENNOU PARK」、岡山で拡大展開…ナンバープレート決済で利便性向上

DataHaxは12月8日、AIカメラによる車両検知とナンバー認識を活用した次世代型駐車場システム「DENNOU PARK」を、フクシマ宅建に納入し、岡山県内で4箇所目となる駐車場「岡山パーキング」を岡山駅西口にオープンした。

岡山パーキングは全車室にAIカメラを搭載し、全施設でナンバープレート決済サービス「DENNOU GO」を利用できる。同サービスは出庫時の精算手続きを不要とし、LINEで届く通知に承諾するだけで精算が完了するため、利用者はスムーズに出庫できる。

駐車場住所は岡山県岡山市北区伊福町1丁目に所在する「岡山パーキング伊福町1丁目」だ。

「DENNOU PARK」の特徴は、ゲートレスのため車両の一時停止や精算待ちが不要で、混雑や待ち時間を大幅に減らせる点にある。AIカメラが車両を自動で検知し、駐車券やゲートを用いずに入出庫を可能にしている。

また、二次元コードでのオンライン決済に対応し、現金を持たない利用者もスマホ一つで支払いが完結する。事前に「DENNOU GO」への登録を済ませておくと、ナンバープレートによる精算が可能となり、出庫後にスマホへ送られる精算案内の承認で決済が完了する仕組みだ。

運営面でも、ゲートや精算機といった大型設備が不要なため、導入および保守コストが大幅に抑えられる。省スペースでの運用が可能なため、土地活用の自由度向上にも繋がる。

DataHaxはAIを活用した車番認識や交通量調査などの事業も手がけ、代表取締役の大西は2019年に同社を創業。駐車場システムの高度化と運用効率化に取り組んでいる。

