サウンドハウンドAI、音声で駐車場予約・決済が可能な車載AIエージェント発表…CES 2026

サウンドハウンドAI（SoundHound AI）は、パーコペディア（Parkopedia）との提携を拡大し、車載音声コマースプラットフォームの一部として、音声AI駐車場エージェントを導入すると発表した。

この提携により、20カ国以上の2万都市以上で9000万台分以上の駐車スペースをカバーするパーコペディアの広範なグローバル駐車場データベースと、サウンドハウンドの車載音声コマースプラットフォームが統合される。ドライバーは車両に駐車場を探すよう音声で依頼するだけで、リアルタイムの価格と空き状況を比較し、その場で支払いを完了できる。すべて数秒以内に、すべて音声で実行可能だ。

新しいパーコペディアAIエージェントは、目的地近くの駐車場を提案したり、「最初の1時間無料」などの特別オファーを表示したり、リアルタイムの空き状況と価格オプションを提示するなど、プロアクティブでインテリジェントな推奨機能を提供する。これにより、運転体験に利便性と価値の両方が加わる。

例えば、ドライバーが「ロサンゼルスのグランドセントラルマーケットまでナビゲートして」と依頼すると、AIエージェントは「グランドセントラルマーケットへナビゲート中です。グランドセントラルマーケットの駐車場は混雑しているようです。目的地近くの利用可能な駐車場を探しましょうか」と応答する。ドライバーが「はい、お願いします」と答えると、AIエージェントは「グランドセントラルマーケット近くに5つの駐車場があります。最も近いのはネバダブールバードで、空きがあり事前支払いオプションがあります。関連費用を画面に表示しました。予約しますか」と提案する。ドライバーが「はい、予約してください」と答えると、AIエージェントは「駐車場が確認され支払いが完了しました。最初の1時間は無料です。ナビゲーションを設定しました」と完了を知らせる。

音声コマースは2025年のCESで車内での食事注文機能として初めて発表された。パーコペディアとの提携により、サウンドハウンドはプラットフォームを運転関連の必須サービスに拡大し、摩擦のない音声主導の駐車場取引を可能にする。これは会話型AIが日常のタスクをより速く、シンプルで安全にする方法を示している。

パーコペディアとサウンドハウンドのパートナーシップは、2026年1月に米ラスベガスで開催されるCES 2026のサウンドハウンドブースで展示される予定だ。サウンドハウンドは、レストラン予約、チケット購入、予約作成など、複数の業界にわたって新しいハンズフリー音声コマース機能を有効にし、車両からアクセス可能なさまざまなサービスに同じ利便性をもたらす計画だ。サウンドハウンドの会話型AI技術は、すでに数百の大企業ブランドで使用されており、世界中の数百万台の車両とデバイスに展開されている。