ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

双日、オーストラリアの公共交通に参入…UGL交通部門の持分50%取得へ

UGLが設計・製造した機関車（ニューサウスウェールズ州）
  • UGLが設計・製造した機関車（ニューサウスウェールズ州）

双日は12月2日、豪州を中心に鉄道・公共インフラ分野における設計・建設から運行・保守(O&M)などを手がけるUGL Limited交通部門の持分50%を取得する売買契約を締結したと発表した。

豪州などの関係当局の許認可をもって、2025年12月末までに手続きを完了する見込みだ。

UGLは、スペインの総合建設会社ACS Group傘下のCIMIC Group Limitedのグループ企業で、同部門の2024年の売上高は1000億円規模。本事業への参入を通じ、双日はこれまでアジアを中心に培ってきた設計・調達・建設(EPC)に加え、O&M領域の機能を獲得することで、包括的に鉄道関連サービスを開発・提供できる体制を目指す。

豪州は、人口増加や都市化を背景に、官民連携によるインフラ整備が進む世界有数の市場。豪州政府が掲げる「Infrastructure Australia」戦略に基づき、鉄道の新線建設や都市鉄道網の拡充計画が進められており、豪州内の旅客鉄道市場規模は2025年から2030年にかけて年平均6.5%の成長率が見込まれている。

UGLの交通部門は、豪州で鉄道O&Mサービス、鉄道車両製造、公共交通システム整備を包括的に提供するリーディングカンパニー。1899年の設立以降、シドニー、メルボルン、キャンベラなどで鉄道やライトレール(LRT)、バス運行などの多数のプロジェクト受注実績がある。また、旅客車両のO&Mに加え、豪州内での鉱物資源輸送に不可欠な機関車・貨車の製造およびメンテナンスなど、幅広いサービスを展開できる強みを有している。

双日は、これまで北米における鉄道車両メンテナンス事業や貨車リース事業への出資参画、インド鉄道建設事業やインドネシアのジャカルタメトロ建設事業におけるEPCを手がけ、鉄道分野の知見と実績を持つ。

本事業への参入により、EPCに加えて建設後のO&M機能を組み合わせ、鉄道関連サービスを一気通貫で手がける体制の確立を目指す。双日は今後、インフラ開発が盛んな豪州に加え、アジアへの面展開を視野に、事業基盤と収益規模の拡大に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

双日

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES