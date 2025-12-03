ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友ゴム、ダンロップの新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」発表…世界展開加速へ

ダンロップの新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」
  • ダンロップの新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」

住友ゴム工業は12月3日、ダンロップの新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を策定したと発表した。

コミュニケーションブランドを「DUNLOP」に統一し、グローバル市場でのプレミアムブランドとしての地位確立を目指す。

同社は2025年1月に欧州・北米・オセアニア地域における四輪タイヤのダンロップ商標権等を取得。3月には長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」を発表し、今後の経営の中心にダンロップブランドを据えることを宣言した。さらに12月にはマレーシア、シンガポール、ブルネイにおけるダンロップ商標の独占使用権をコンチネンタルタイヤマレーシアグループから取得し、グローバルでのブランド展開を加速している。

新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めた。今後は「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現。革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求する。

ダンロップは130年以上にわたり、世界初となる技術や商品を生み出し、常に挑戦を続けてきた。その歴史の中で培った革新性と信頼性を礎に、ダンロップブランドを経営の中心に据え、グローバルで統一されたブランドコミュニケーションを推進する。

世界中のメンバーが一つの想いで結束するONE DUNLOPのもと、製品・サービス・広告・店舗などあらゆる顧客接点でブランド体験を強化。タイヤ、スポーツ、ライフスタイル領域を横断してブランド価値を高めていく。

ブランド価値向上の取り組みとして、プレミアム商品の展開に加え、モータースポーツへの積極的な参入や、テニスやゴルフなどスポーツの持つアクティブなイメージによるブランド好意度の底上げ、高付加価値商品による社会課題解決などを通じて、ブランドの信頼を高める。また、欧州を起点にブランド発信力を高めるための新たな拠点づくりや、顧客との接点を広げる取り組みを進め、グローバルでの存在感をさらに強化する。

同社は、革新的な技術とサービスを通じて世界中の顧客に新しい体験を提供し続け、プレミアムブランドとしての地位を確立していく。なお、社名は「住友ゴム工業」からの変更はない。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダンロップ

住友ゴム工業

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES