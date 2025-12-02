ロボットパレタイザーと走行軸ユニット、スター精機が展示へ…2025 国際ロボット展

スター精機は、12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される「2025国際ロボット展（iREX2025）」に出展すると発表した。

本展示会では、多様な生産・出荷現場のパレタイジング業務を自動化する「ロボットパレタイザー PXT-1220A」、ロボットの作業領域を拡張しシステムインテグレーターの設計自由度を高めるロボット走行軸ユニット「トラックモーション TMシリーズ」、さらにアインツロボットハンドパーツを展示する。

また、グループ会社であるスターテクノが展示する段ボール組立システムおよび封函システムと連動し、「段ボール組立～封函～パレット積載」までを一連で自動化するコラボレーションシステムも公開する予定だ。

ロボット自動化の最新技術が一堂に会するiREX2025において、スター精機は製造・物流をはじめとした多様な業界に向けて、次世代の省力化・自動化ソリューションを幅広く提案する。

同社は1964年創業の直行ロボット総合メーカーとして、長年にわたりものづくり現場の自動化・省力化を支えてきた。社会や働き方が大きく変化する中、DXによる変革を見据え、多様化するニーズに応えるロボットシステムの提案に注力している。

展示会は東京ビッグサイト（東4～8ホール、西1～4ホール、アトリウム）で開催され、入場料は1000円。公式サイトにて無料事前登録が可能となっている。スター精機の小間番号はW1-47（西1ホール）だ。