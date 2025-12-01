ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイテクト、ベトナムに販売会社を新設…自動車部品や産業機械用ベアリングの販売体制強化へ

ジェイテクトのロゴ
  • ジェイテクトのロゴ

ジェイテクトは12月1日、産業機械分野とアフターマーケットにおけるベアリング需要が伸長しているベトナムにて販売網の強化を目的に、新たにJTEKT SALES VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立すると発表した。

同社グループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションを掲げ、2030年までにモノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダーを目指している。

ベトナムではこれまで現地代理店を中心に営業活動を展開してきたが、今回ハノイに本社、ホーチミンに駐在員事務所を設けることで、南北に広がる需要に迅速かつ的確に対応する方針だ。

新設会社の設立は2025年12月を予定し、営業開始は2026年4月を見込む。取り扱う商品は産業機械用各種ベアリングとアフターマーケット向け自動車部品だ。

ジェイテクトは、製品提案力や技術支援、サービス対応力の幅広い領域で体制を強化するとともに、現地代理店とも連携を図りながらグローバル市場の多様なニーズに応えていく。

製造業を中心に多国籍企業の進出が続くベトナム市場において、更なる価値提供を目指す、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジェイテクト

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES