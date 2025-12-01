ジェイテクト、ベトナムに販売会社を新設…自動車部品や産業機械用ベアリングの販売体制強化へ

ジェイテクトは12月1日、産業機械分野とアフターマーケットにおけるベアリング需要が伸長しているベトナムにて販売網の強化を目的に、新たにJTEKT SALES VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立すると発表した。

同社グループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションを掲げ、2030年までにモノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダーを目指している。

ベトナムではこれまで現地代理店を中心に営業活動を展開してきたが、今回ハノイに本社、ホーチミンに駐在員事務所を設けることで、南北に広がる需要に迅速かつ的確に対応する方針だ。

新設会社の設立は2025年12月を予定し、営業開始は2026年4月を見込む。取り扱う商品は産業機械用各種ベアリングとアフターマーケット向け自動車部品だ。

ジェイテクトは、製品提案力や技術支援、サービス対応力の幅広い領域で体制を強化するとともに、現地代理店とも連携を図りながらグローバル市場の多様なニーズに応えていく。

製造業を中心に多国籍企業の進出が続くベトナム市場において、更なる価値提供を目指す、としている。