ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

モビリティ電動化推進へ、パーソルクロステクノロジーと東京アールアンドデーが業務提携

業務提携の概要
  • 業務提携の概要

パーソルグループのパーソルクロステクノロジーは12月1日、東京アールアンドデーグループと業務提携契約を締結したと発表した。

両社は技術の融合により、電動化領域の開発力を強化することを目指す。パーソルクロステクノロジーは自動運転やエンジン開発などの技術力とエンジニア育成に定評がある。一方、東京アールアンドデーグループはベビーカーからバス・トラックまで多様な車両の企画・設計・試作から評価まで一貫した開発体制を持つ。

今回の提携では両社の強みを掛け合わせ、車両のレトロフィット技術を活用した高性能かつスピーディな電動化を可能にする。さらに、相互にエンジニア教育や研修、採用活動を連携し、顧客開拓や営業活動も共同で推進する。これにより自動車だけでなく、建設機械や農業機械、ドローンなど幅広いモビリティ分野の電動化開発力を高め、国の2050年カーボンニュートラル目標の実現に貢献する。

パーソルクロステクノロジーは、尖った技術力で日本のものづくり産業基盤を支え、社会課題の解決を目指す。東京アールアンドデーグルグループはEVや燃料電池車を含む多様な電動化技術に対応し、ピューズはEVシステムの受託開発とエンジニアリングサービスを提供する。JHIはモータースポーツ向けホース製品など特殊ホース開発を担い、AM技術やCFRP製品開発にも取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東京アールアンドデー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES