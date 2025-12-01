国内一気通貫のEMSソリューション「WILL ONE」、ウイルテックなど3社が共同出展へ…ものづくりワールド福岡2025

ウイルテック、デバイス販売テクノ、ホタルクスの3社は、12月3日から5日までの3日間、マリンメッセ福岡で開催される「ものづくりワールド福岡2025」の「ものづくりODM/EMS展」に共同出展する。

同展示会は、ものづくりの開発・製造ODM、EMSなどを得意とする企業が出展し、製造業の製造、生産技術、設計、開発、経営企画、調達、品質部門の関係者と商談が行われる専門展示会だ。

3社グループでは、設計から部品調達、基板実装、製造・組立、評価・試験、発送・保守までを一気通貫で行うEMS体制を保有している。国内4カ所の自社工場で、試作から量産、大物製品から小物製品まで、多品種変量生産体制による高品質なモノづくりサービスを提供している。

特に九州地方においては、2009年に設立した大分工場において精密小物部品や半導体装置の組立て、検査、梱包等の受託実績がある。

グループは、大手製造業を中心とした全国規模の顧客基盤をもとに、各種電子部品、電気機械、情報通信機器、自動車電装品など多岐にわたる製品の製造を通じて培った人材基盤やモノづくりのノウハウ、そして生産変動にも対応可能な柔軟な生産体制を有している。請負事業で根付いた改善文化と、メーカー機能による世界基準の品質管理を強みに、人材サービスからモノづくりソリューションへと進化を遂げている。

今回の展示会では、「WILL ONE」のソリューションによる顧客課題の解決事例を紹介するセミナーや、自社開発商品および受託製造実績の展示などを通じて、「モノづくり力」に触れることができる。

展示会は、マリンメッセ福岡のブース7-6で開催される。来場希望者は事前登録のうえ参加できる。