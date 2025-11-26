ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

メルセデスベンツの香水6種、ブルーベル・ジャパンが取り扱い開始

メルセデス・ベンツ マン オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ マン オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ マン オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ マン フレッシュ オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ サイン オードパルファム
  • メルセデス・ベンツ ザ・ムーブ オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ フォーメン オードトワレ
  • メルセデス・ベンツ フォーメン アルティメイト オードパルファム

東京・南青山のブルーベル・ジャパンが、メルセデスベンツのフレグランスの取り扱いを開始した。

【画像】メルセデスベンツの香水6種

メルセデスベンツは1886年、ゴットリープ・ダイムラーとカール・ベンツがそれぞれ発明した2台の自動車によって人類のモータリゼーションを始めた。二人が興した自動車会社は1926年にダイムラー・ベンツ社として誕生し、ブランド「メルセデスベンツ」を立ち上げた。以来、その哲学と卓越した技術力によって世界の自動車の指標であり、圧倒的なブランド力と存在感を放ち続けている。フレグランスは2012年から展開している。

今回取り扱いを開始するのは6種類のフレグランス。「マン オードトワレ」(30ml、7480円から)は、アンブレットシードやローズウッドなど希少な成分を配合した男性のためのアイコニックなフゼア ウッディの香り。

「マン フレッシュ オードトワレ」(50ml、1万1550円から)は、マン オードトワレをより洗練させ、フレッシュ感を堪能できるシトラス アロマティックの香り。

「サイン オードパルファム」(50ml、1万2540円から)は、調香師オリビエ・クレスプが手掛けたアンバー フゼアの香りで、惹き寄せられずにはいられない官能的で独特な香調を作り上げている。

「ザ・ムーブ オードトワレ」(60ml、1万1550円から)は、調香師ドミニク・ロピオンが手掛けたフゼア アロマティックの刺激的なノートが初めて起こす行動を後押ししてくれる。

「フォーメン オードトワレ」(120ml、1万5950円)は、メルセデスベンツ初のフレグランスで、タイムレスな魅力を放つウッディ フレッシュな香り。

「フォーメン アルティメイト オードパルファム」(40ml、1万0670円から)は、ブランドのアイコニックなフレグランスを、パワフルでモダンなエッセンスを加えて新解釈したウッディ アロマティックの香りとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES