ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱オートリース、北海道千歳市と連携…公用車をEV・PHEVに転換へ

三菱オートリースが北海道千歳市の「ゼロカーボンシティ」の実現を支援
  • 三菱オートリースが北海道千歳市の「ゼロカーボンシティ」の実現を支援
  • 三菱オートリースが北海道千歳市の「ゼロカーボンシティ」の実現を支援

三菱オートリースと北海道千歳市は11月25日、「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、2030年度までに公用車95台のうち35台をEVおよびプラグインハイブリッド車（PHEV）などの次世代自動車へ転換する計画を発表した。

【画像全2枚】

これにより脱炭素を進めるとともに、災害時対応を含むBCP（事業継続計画）対策も強化し、車両管理のデジタル化で業務効率化を目指す。

千歳市は2050年度のゼロカーボンシティ実現を目標に、公用車の脱炭素化と車両管理業務のデジタル化を検討してきた。環境問題に関する長期計画の策定と実行体制に課題があったため、三菱オートリースと連携し本取り組みを推進する。

具体的には次の3点の取組みを実施する。第一に、公用車のうち軽自動車はEVに切り替え、災害対応を想定した車両はエンジンで発電可能なPHEVを導入。各車両に外部給電器を設置し、非常用電源として活用できるようにすることでCO2排出削減とBCP対策を図る。第二に、EV充電器を最適な場所に設置し、充電費用を抑制するために低圧電力契約で運用するエネルギーマネジメントサービスも導入。第三に、三菱オートリースのテレマティクスサービスを活用し従来の紙ベースの運行記録をデジタル化。加えてBPO（業務委託）サービスを導入し車両管理の効率化を推進する。

11月25日には、千歳市にレプリカキーを贈呈する式典が開かれ、横田市長も出席した。

千歳市は2022年2月7日に2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「千歳市ゼロカーボンシティ」宣言を発表しており、再生可能エネルギー導入、省エネルギー推進、脱炭素型まちづくり、循環型社会形成、自然環境保全、環境意識向上に取り組んでいる。

三菱オートリースは自動車・モビリティに関するリースやメンテナンスの総合ソリューションを提供し、とくに電動車の導入支援で脱炭素やカーボンニュートラル実現をサポートしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES