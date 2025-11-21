ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

韓国バッテリー・アライアンス設立、電池製造能力2.0GWh超を確保…米Amprius

Amprius Technologiesが韓国バッテリー・アライアンス設立
  • Amprius Technologiesが韓国バッテリー・アライアンス設立

米国のアンプリウス・テクノロジーズ（Amprius Technologies）は、韓国バッテリー・アライアンスの設立を発表した。

この戦略的取り組みは、国際的な存在感を強化し、重要な供給網パートナーを確保することを目的としている。同社の契約製造ネットワークは現在、世界全体で2.0GWhを超える総生産能力を持つ。

アンプリウスは韓国の既存技術・製造基盤を活用し、同国のリチウムイオン電池供給網全体にわたる主要企業と協力している。アライアンスの初期メンバーには、電池メーカー、材料サプライヤー、セル部品製造業者、装置メーカー、韓国投資コミュニティの著名メンバーが含まれる。

アライアンスを通じて、アンプリウスは韓国メンバーに技術・商業面での支援を提供する。これには共同事業開発や先進技術へのアクセスが含まれる。メンバー企業は既にSiCoreバッテリーセル生産、電極革新、装置製造でアンプリウスと協力している。

アンプリウスの業界最先端シリコン負極技術と韓国の製造技術を組み合わせることで、電気モビリティとクリーンエネルギーへの世界的移行を支える供給網の強化を目指す。米国と中国での事業と合わせ、アンプリウスは研究、生産、市場アクセスを結ぶグローバル統合エコシステムを構築し、高性能電池への需要増加に対応している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES