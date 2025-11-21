韓国バッテリー・アライアンス設立、電池製造能力2.0GWh超を確保…米Amprius

米国のアンプリウス・テクノロジーズ（Amprius Technologies）は、韓国バッテリー・アライアンスの設立を発表した。

この戦略的取り組みは、国際的な存在感を強化し、重要な供給網パートナーを確保することを目的としている。同社の契約製造ネットワークは現在、世界全体で2.0GWhを超える総生産能力を持つ。

アンプリウスは韓国の既存技術・製造基盤を活用し、同国のリチウムイオン電池供給網全体にわたる主要企業と協力している。アライアンスの初期メンバーには、電池メーカー、材料サプライヤー、セル部品製造業者、装置メーカー、韓国投資コミュニティの著名メンバーが含まれる。

アライアンスを通じて、アンプリウスは韓国メンバーに技術・商業面での支援を提供する。これには共同事業開発や先進技術へのアクセスが含まれる。メンバー企業は既にSiCoreバッテリーセル生産、電極革新、装置製造でアンプリウスと協力している。

アンプリウスの業界最先端シリコン負極技術と韓国の製造技術を組み合わせることで、電気モビリティとクリーンエネルギーへの世界的移行を支える供給網の強化を目指す。米国と中国での事業と合わせ、アンプリウスは研究、生産、市場アクセスを結ぶグローバル統合エコシステムを構築し、高性能電池への需要増加に対応している。