ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コンチネンタル、持続可能なPVC素材をシートなどに採用へ…CO2排出量37%削減

新しいPVCはコンチネンタルの幅広い製品群に採用される予定。例えば自動車用シートの表面材がある
  • 新しいPVCはコンチネンタルの幅広い製品群に採用される予定。例えば自動車用シートの表面材がある

コンチネンタルは、持続可能な材料の使用拡大を進めるため、グループ部門コンチテックがPVCベース製品の大部分をINEOS InovynのCO2最適化PVC「NEOVYN」に切り替えると発表した。

この新材料は、欧州の従来PVC業界平均と比較して約37%低いカーボンフットプリントを実現している。これは、INEOS Inovynが水力発電、風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーや低炭素水素を生産に活用する脱炭素化措置によって可能となった。

新しいPVC配合は、食品ホース、鉱業用コンベヤベルト、化学・建設業界向けファスナーやシールなど、コンチネンタルの幅広い製品に使用される。また、世界中の車両、船舶、建物の機能的・デザイン指向の表面ソリューションにも標準装備される。

PVCは、材料主導ソリューションを専門とするコンチテックにとって、ゴムと並ぶ主要材料の一つ。熱可塑性ポリマーとして、多様性、成形性、経済的な加工性が特徴で、多くの業界で使用されている。

NEOVYNのカーボンフットプリント削減は、バリューチェーン全体にわたる脱炭素化措置に基づいている。主要な要素は再生可能エネルギーへの一貫した切り替えで、生産拠点ではノルウェーの水力発電、北海の風力発電、ベルギーのジェメップにある最新の太陽光発電システムなど、地域で利用可能な電源を活用している。

さらに、サプライチェーン全体が国際持続可能性・炭素認証（ISCC）PLUS基準に従って認証されている。この国際的に認められた持続可能性認証は、原材料のマスバランシングに関する特定のプロセスの遵守と文書化を証明し、使用される再生可能・リサイクル原材料の追跡可能性を確保している。

コンチネンタルは、NEOVYN PVCの使用により、より持続可能な材料使用への重要なマイルストーンに到達した。同社は、PVCだけでなく、再生可能エネルギーやリサイクル可能な原材料の使用によってCO2排出削減に貢献できる他の材料にも焦点を当てている。

例えば、ゴム化合物における再生可能・リサイクル原材料の割合増加や、ゴムリサイクル分野での革新的ソリューションの更なる開発にも取り組んでいる。目標は、改善されたCO2フットプリントを持つ更なる基礎材料を将来の量産に統合することだ。

産業部門では、コンチネンタルはアイスリンゲンとヴァルターズハウゼンの拠点でISCC PLUS認証を取得しており、追加の拠点でも認証取得を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

コンチネンタル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES