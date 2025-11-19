パパママカーズ、カラフルカーのオーナー200組集合イベント開催…11月24日大阪泉南市で

パパママカーズは、11月24日（月・祝）に大阪府泉南市の泉南ロングパークにおいて、初のオーナーズイベント『PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day』を開催すると発表した。

同社は好きな色を選び車をカスタマイズできる新しいカーライフ提案をしており、当日は色にこだわった車を持つ200組以上のオーナーが世界に一台だけのオリジナルカーを展示する。会場は海沿いのロケーションで多彩なカラーの車が並ぶ光景は圧巻という。

一般来場者は入場無料で自由に入退場でき、実際の車を見ることで新たなカーライフスタイルを発見できる機会となる。家族のライフスタイルに合わせた車選びやカラフルな車に興味がある人など幅広い層が楽しめる。

また、キッチンカー、マルシェ、フリーマーケット、カスタムパーツ展示、車の塗装体験、火おこし体験など家族で楽しめる多様なコンテンツが用意されている。音楽イベントも開催され、会場全体を盛り上げる。

トークショーでは市口代表や担当者、人気YouTuberカナismが登壇し、参加者と交流する。駐車場も用意されており、事前予約者は無料で利用可能だ。

イベントは11時から15時30分まで実施。午前中からキッチンカーやマルシェがオープンし、正午にオープニングセレモニーを行う。午後はオーナーズカーの見学や撮影会、ドローン撮影、抽選会などが予定されている。

パパママカーズは「お気に入りの服を選ぶように車の色を選ぶ」というコンセプトのもと、女性や家族でも気軽に車を選べる新しいスタイルを全国のショッピングモール店舗で展開している。ユーザーは色やデザイン、機能を自由に組み合わせて家族構成や趣味に合う車を作ることができる。

なお、詳細や予約はパパママカーズ公式サイトで案内している。