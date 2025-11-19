ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パパママカーズ、カラフルカーのオーナー200組集合イベント開催…11月24日大阪泉南市で

『PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day』初開催
  • 『PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day』初開催
  • パパママカーズの店舗

パパママカーズは、11月24日（月・祝）に大阪府泉南市の泉南ロングパークにおいて、初のオーナーズイベント『PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day』を開催すると発表した。

【画像全2枚】

同社は好きな色を選び車をカスタマイズできる新しいカーライフ提案をしており、当日は色にこだわった車を持つ200組以上のオーナーが世界に一台だけのオリジナルカーを展示する。会場は海沿いのロケーションで多彩なカラーの車が並ぶ光景は圧巻という。

一般来場者は入場無料で自由に入退場でき、実際の車を見ることで新たなカーライフスタイルを発見できる機会となる。家族のライフスタイルに合わせた車選びやカラフルな車に興味がある人など幅広い層が楽しめる。

また、キッチンカー、マルシェ、フリーマーケット、カスタムパーツ展示、車の塗装体験、火おこし体験など家族で楽しめる多様なコンテンツが用意されている。音楽イベントも開催され、会場全体を盛り上げる。

トークショーでは市口代表や担当者、人気YouTuberカナismが登壇し、参加者と交流する。駐車場も用意されており、事前予約者は無料で利用可能だ。

イベントは11時から15時30分まで実施。午前中からキッチンカーやマルシェがオープンし、正午にオープニングセレモニーを行う。午後はオーナーズカーの見学や撮影会、ドローン撮影、抽選会などが予定されている。

パパママカーズは「お気に入りの服を選ぶように車の色を選ぶ」というコンセプトのもと、女性や家族でも気軽に車を選べる新しいスタイルを全国のショッピングモール店舗で展開している。ユーザーは色やデザイン、機能を自由に組み合わせて家族構成や趣味に合う車を作ることができる。

なお、詳細や予約はパパママカーズ公式サイトで案内している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES