ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日野自動車、群馬県太田市と包括連携協定を締結…ラグビー部を通じて地域貢献

日野自動車が群馬県太田市と包括連携協定を締結
  • 日野自動車が群馬県太田市と包括連携協定を締結

日野自動車は11月13日、群馬県太田市と包括連携協定を締結したと発表した。同社のラグビー部「日野レッドドルフィンズ」の活動を通じて地域社会の発展に貢献することが目的だ。

太田市には日野の主要工場の一つである新田工場があり、同社にとって縁深い地域となっている。日野レッドドルフィンズは協定締結以前から、「太田スポーツ・レクリエーション祭」や「OTAスマイルフェスタ」などの地域イベントに参加し、太田市との連携を進めてきた。

今回の協定により、スポーツと地域社会の発展や人材育成及び学術の振興を図るという目標を共有。スポーツの普及、子どもたちの学び・育ちの応援に向けた取り組みなどを推進していく。

協定締結式で太田市長の穂積昌信氏は「スポーツを活用したまちづくりを進めている太田市にとって、本協定の締結により、スポーツがより身近になることは、市民、特に子供たちにとって、大きなプラスとなる」とコメント。

日野自動車CMOの志賀得一氏は「太田市は主要な工場の一つである新田工場がある非常に縁深い地域。そのような市と包括連携協定を締結できたこと、とてもうれしく思う」と述べた。

日野レッドドルフィンズ部長の畑山和英氏は「今後とも、スポーツを通じて地域の人々への貢献を積極的に進めたい」と意気込みを語った。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES