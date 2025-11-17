1/12申込締切【新春特別セミナー】米テスラ本社工場ギガ・テキサス訪問と最新FSD、ロボタクシー体験レポート～加速するAIロボティクスへの進化～

会員登録はこちら

セミナー申込はこちら(クレジットカード・領収書)

＜講師＞

Undertones Consulting株式会社 代表取締役 前田謙一郎 氏

自動車・エネルギー分野からAI・ロボティクス企業への変革を進めるテスラ。その最先端を体験するため、講師は、本社工場ギガ・テキサスを訪れ、滞在中にはFSD（フルセルフドライビング自動運転）を活用して2000km超の移動を行った。日常運転では車が自らナビゲートし、目的地までスムーズに到達するほど進化し、最新バージョン14はさらに洗練された性能を発揮。ソフトローンチ中のロボタクシーにも試乗し、テスラの自動運転の現在地を確認。

本セミナーでは、ハリウッドの新名所「テスラ・ダイナー」など、テスラの最新動向と自動化を紹介しつつ、テスラが目指す「持続可能な豊かさ」の実現について考えます。

1.イントロダクション

経歴紹介と自動車会社でのプロジェクト

2.ギガ・テキサス訪問

最先端の本社工場とそのイノベーション

3.FSD自動運転の進化

FSD13からFSD14まで、その性能は？

4.ロボタクシーの展開

テスラロボタクシーと自動運転タクシーの競争

5.テスラ・ダイナー

テスラの提案するEVオーナー体験とその役割

6.テスラの今後

持続可能な豊かさの実現とイーロン・マスク報酬プラン

7.質疑応答

インタビュー

プロフィール

前田謙一郎 氏

Undertones Consulting株式会社 代表取締役

テスラ、ポルシェなど外資系自動車メーカーで執行役員などを経験後、2023年Undertones Consultingを設立。上智大学を卒業後、ヨーロッパで自動車関連メーカーに勤務。日本帰国後は複数の自動車会社を経て、2016年からテスラ シニア・マーケティングマネージャー、2020年よりポルシェ マーケティング＆CRM部 執行役員。現在はマーケティングのコンサルティングをしながら、AIロボティクス、自動運転などのテクノロジー動向やマーケティングに関する講演や執筆を行う。レスポンスでは隔週ニュースレター「テスラ・ウォッチ」を配信中、Xでも世界の自動車ニュースをポスト。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから