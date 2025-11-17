ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「埼玉トラックファミリーフェア2025」、11月23日開催...物流の世界をのぞき見

埼玉県トラック協会は、11月23日に埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市）で、「さいたまトラックファミリーフェア2025」を開催すると発表した。

同フェアは、運送業界で活躍するトラックを身近に見て、触れて乗ることで運送業界を一般の人々に認識してもらい、業界の取り組む事故防止対策の理解を深めてもらうことにより、子どもや若い世代の「物流」への興味を高めてもらうことを目的としている。

会場では、様々な場面で活躍するトラックや、警察・消防などの普段見られない車両が大集合し、全国白バイ大会参加チームによる大迫力のドリル走行が行われる。

ステージでは、埼玉県警による交通安全教室や、トラッククイズ、地域団体によるダンスステージ、高校生シンガーきよはるによる演奏、芸人エディーによる臨機応変アドリブ満載のパフォーマンスが行われる。

体験型イベントでは、お仕事体験として子どもトラック操縦、白バイ・パトカー試乗、クイズに答えてこども免許証がもらえたり、交通事故を防止するための学習体験型機器を搭載する交通安全体験車「サイトくん」による交通安全体験、飲酒状態疑似体験等に参加できる。

「ゆるキャラ大集合」と題して、会場には埼玉県トラック協会キャラクター「サイトくん」、深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」、熊谷市マスコットキャラクター「ニャオざね」、行田ゼリーフライキャラクター「こぜにちゃん」、秩父市イメージキャラクター「ポテくまくん」、熊谷市めぬま縁結びキャラクター「えんむちゃん」、本庄市マスコット「はにぽん」、蓮田市マスコットキャラクター「はすぴぃ」も登場する。

当日は会場駐車場以外に、深谷テラスパーク北側駐車場、関東いすゞ自動車の深谷花園支店を臨時駐車場とし、関東いすゞ自動車の深谷花園支店とふかや花園駅から無料送迎バスを用意している。

「さいたまトラックファミリーフェア2025」は11月23日（日・祝）、午前9時30分から午後3時00分まで、埼玉県トラック総合教育センターで開催される。

《森脇稔》

