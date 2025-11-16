ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

キッチンカーや厳選中古車フェア、「オートベルオータムフェス」…浜松で11月29-30日開催

静岡県内で自動車買取・販売を行うオートベルは、地域住民への感謝の気持ちを込めて「オートベルオータムフェス」を11月29～30日に開催すると発表した。

イベントは11月29日（土）にオートベル浜松入野店（浜松市中央区入野町）、11月30日（日）にオートベル浜松西ヶ崎店（同市中央区西ヶ崎町）で実施。両日とも10時から15時まで開かれ、入場は無料だ。

フェスでは、地元で人気のキッチンカー3台が出店し、クレープや揚げ物、サンドイッチなど豊富なグルメを提供する。無料体験コーナーではバスボムづくり、ハーバリウムボールペン製作、プラバン製作といった工作が楽しめ、子供から大人まで気軽に参加できる。

有料でのPOLAハンドマッサージも用意され、ハンドクリーム購入者はその場でリラクゼーション体験が受けられる。

また、同社はSDGsの一環として「スマイルドナー」活動に参画。不要になった洋服を東南アジアの子どもたちへ送る活動で、来場者が不要品を持ち込むことも促している。

合わせて浜松入野店、浜松西ヶ崎店、そして浜松和田店の3店舗で「厳選中古車フェア」も開催。人気車種をお得な価格で展示・販売し、当日の成約者にはメンテナンスパックが無料で付帯される特典が用意されている。

《森脇稔》

