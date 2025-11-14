ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ「C+walk」試乗やキッズメカニック体験も、新明工業が「SHINMEI FES 2025」開催…11月15-16日

キッズメカニック体験（整備士なりきり）やレストア工場見学
新明工業は11月15日と16日の2日間、愛知県豊田市前田町のシンメイ センター前田で「イマとミライのクルマ体験 SHINMEI FES 2025」を開催する。時間は両日とも10時から16時まで。

【画像】「イマとミライのクルマ体験 SHINMEI FES 2025」

イベントのテーマは「イマとミライのクルマ体験」。クルマの魅力を見て・触れて・体感できる2日間として企画された。

「イマ」のクルマを体感できるコーナーでは、人気のキッズメカニック体験（整備士なりきり）、レストア工場見学、旧車展示、キャリアカーやフォークリフトの体験コーナーなど、現在のクルマを間近で感じられる企画が登場する。

一方、「ミライ」をテーマにした体験ゾーンでは、C+walk（シーウォーク）試乗体験（身長140cm以上）、トイドローン操縦体験、ドライブシミュレーター体験など、次世代モビリティを体感できるプログラムを用意。C+walkは、トヨタが開発した立ち乗り型のパーソナルモビリティで、歩行をサポートしながら安全に移動できる新しい乗り物だ。

さらに、シートレザーの廃材を使ったクラフト体験、人気店によるキッチンカー出店、車両販売コーナーなど、家族みんなで楽しめるコンテンツも盛りだくさん。小さな子どもから大人まで、誰もが一日中楽しめるイベントとなっている。

新明工業は愛知県豊田市に本社を置き、設備事業と自動車事業の2つの事業で、自動車が生まれる瞬間からその役目を終えるまでを独自の技術で支えている企業。世界を代表する自動車メーカーに向けて次世代車両の試作・開発から技術を提供し、自動車工場の製造現場で活躍する生産設備のメーカーとして高品質かつ効率的な生産を支えている。

《森脇稔》

