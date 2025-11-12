ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

第8世代レーダー技術、300m超の長距離検知と4D角度分解能を実現…Aptivが発表

アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術
  • アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術
  • アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術
  • アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術
  • アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術

アプティブ（Aptiv）は、最新の第8世代レーダー技術を発表した。同技術は先進運転支援システム（ADAS）の進化する要求に対応するため開発された。

【画像】アプティブ（Aptiv）の第8世代レーダー技術

第8世代レーダーは、アプティブ独自のアンテナとシリコン設計により、AIと機械学習を活用したADAS機能をサポートする高性能・高解像度センシングを実現している。

新技術の主な特徴として、フォワードレーダーは300m超の長距離検知と超精細4D角度分解能を提供し、前世代比30%の性能向上と垂直視野角の2倍拡大を達成した。デュアルモードコーナーレーダーは、水平識別能力を25%向上させ、垂直識別も可能にした。

また、レーダーとカメラデータを統合した小型多機能ソリューション「PULSE センサー」も発表された。超短距離技術と全周囲ビューカメラを組み合わせ、最大4個の超音波センサーを代替できる。

アプティブのソフトウェア・先進安全・ユーザーエクスペリエンス担当エグゼクティブバイスプレジデント兼プレジデントのジャベド・カーン氏は「第8世代レーダーは、インテリジェントなソフトウェア定義車両への道のりにおける大きな前進を示している」と述べた。

同社は25年以上のレーダー技術専門知識を背景に、独自のソフトウェアとハードウェア知的財産を組み合わせ、困難な気象・照明条件下でも幅広い運転ソリューションの性能を大幅に向上させている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES