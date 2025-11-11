オートバックスカーズとネクステージ、中古車在庫情報のオンライン連携を開始

オートバックスセブンがフランチャイズ展開する車買取・販売の「オートバックスカーズ」は、ネクステージと中古車在庫情報のオンライン連携に関する新システムを構築し、11月11日より運用を開始したと発表した。

【画像全2枚】

両社の在庫管理システムがオンライン連携されたことで、オートバックスカーズ加盟の約400店舗でネクステージが保有する修復歴なし、展開図で車両状態が確認できる高品質な中古車の一部在庫の閲覧・販売が可能となった。

この連携により、オートバックスカーズの掲載車両数が大幅に拡大し、多彩な車種と価格帯から最適な一台を提案できる体制が整った。

また、オートバックスカーズでは車両購入時にカー用品を同時購入すると割引が適用され、タイヤ・ホイール、カーナビゲーション、内外装パーツなどを取付済みの状態で納車するサービスを提供している。さらに、各種ローンやリースも用意し、顧客のライフスタイルに合わせた支払い方法が選べる。

オートバックスカーズは今後も在庫車両の拡充や販売体制の強化を進め、安全・安心な中古車選びのサポートを続ける。

ネクステージは「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」をパーパスに掲げ、安全・安心と利便性向上に取り組み、環境・社会課題の解決も目指す、としている。