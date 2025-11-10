サスペンション性能を最大化、『ジムニー/ジムニーシエラ』用「レスポンシブアッパーシート」発売

SPKが総代理店を務めるムーンフェイス・Genbブランドから、スズキ・ジムニー（JB64W）/ジムニーシエラ（JB74W）専用の「レスポンシブアッパーシート」の販売が開始された。価格は5720円（税込）。

【画像】『ジムニー/ジムニーシエラ』用「レスポンシブアッパーシート」

「レスポンシブアッパーシート」は、コイルスプリング上端部に装着されるアッパーシートを材質・硬度・形状の観点から再設計し、サスペンション本来の性能を最大限に引き出すために開発された高機能パーツだ。

ジムニー/ジムニーシエラの3リンク式コイルリジッドサスペンションに対応するため、反発弾性樹脂を採用し、スプリング端面にかかる圧力を分散する。シートとスプリング内径のクリアランスを最適化することで、確実な保持性能を実現した。

フロント装着例

柔軟性・耐久性・消音性を兼ね備えた高機能素材を最適な硬度で設計し、スプリング作動音を吸収しつつ、路面からの入力を瞬時にフレームへと伝達する。

サスペンション全体のグレードアップに貢献し、フロントでは抜群の回頭性を発揮、リアではロールモーション移行時のタイムラグを大幅に削減する。それぞれの機能がバランスよく作用することで、小さなパーツながらも期待を超える相乗効果を生み出す。

天然ゴムを使用する純正シートと比べて耐久性が大幅に向上し、耐候性と耐衝撃性に優れる高機能素材の採用でオフロードなどの高負荷走行にも余裕で対応する。