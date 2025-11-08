ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマト運輸、宅急便当日配送サービスと同一都道府県内運賃を導入…11月10日から

「宅急便当日配送サービス」利用シーンのイメージ
  • 「宅急便当日配送サービス」利用シーンのイメージ
  • 「宅急便当日配送サービス」利用シーンのイメージ
  • 「宅急便当日配送サービス」利用シーンのイメージ
  • 「宅急便当日配送サービス」

ヤマト運輸は11月10日から、午前中に預かった荷物を当日中に届ける「宅急便当日配送サービス」を開始すると発表した。同時に、同一都道府県内運賃も新設する。

【画像】「宅急便当日配送サービス」

当日配送サービスは、午前中にヤマト運輸営業所に荷物を持ち込むと、最短で当日14時以降の指定時間帯に配達する。対象商品は宅急便、クール宅急便、宅急便コンパクト、宅急便コレクトで、個人・法人問わず利用できる。料金は宅急便規定運賃に550円（税込）を追加する。沖縄県発着の場合は330円（税込）の追加となる。

利用シーンとして、法人では農水産品などの鮮度保持、カタログやサンプル品、急ぎの納品物などを想定。個人では仕送り品やギフト、早急に届けたい荷物などでの活用を見込んでいる。

同時に導入される同一都道府県内運賃は、これまでの地帯別運賃区分を都道府県別に細分化したもの。対象は個人客のみで、宅急便（発払いのみ）、クール宅急便（発払いのみ）、宅急便タイムサービス、往復宅急便（宿泊施設への往復利用のみ）が対象となる。

新運賃は60サイズで790円（現金決済、税込）、80サイズで1090円など、従来より安価に設定されている。例えば東京都内での60サイズ配送は、現行の940円から790円に値下げされる。

ヤマト運輸は「多様化する社会や顧客のニーズに対応し、宅急便のサービスラインアップを拡充することで、利便性向上と事業基盤強化を図る」としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマト運輸、ヤマトホールディングス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES