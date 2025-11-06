ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機、新型7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」展示へ…国際ロボット展2025

2025国際ロボット展　ヤマハ発動機ブース（イメージ）
  • 2025国際ロボット展　ヤマハ発動機ブース（イメージ）
  • 7軸協働ロボット
  • リニアコンベアモジュール（LCMR200）デモ機イメージ
  • 単軸ロボット各種
  • 大型スカラロボット「YK1200XG」動作展示イメージ
  • ライド自動運転兼用AGV
  • FG-01

ヤマハ発動機は、12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される世界最大級のロボット専門展「2025国際ロボット展（iREX2025）」に出展すると発表した。

【画像全7枚】

同社は「μ to km（ミクロン・トゥ・キロメートル）～Robotics Transportation～」をテーマとするブースを東7ホールに設置する。スマートファクトリー実現のための重要な視点として「搬送」に着目し、ミクロン単位の位置決めから工場間のキロメートル移動まで、幅広い搬送ソリューションを提案する。

会場では新開発のリニアコンベアモジュールや7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」のデモ機展示を行う。また、小型AGV（無人搬送車）とゴルフカーの車両技術を活用した自動搬送車（屋内外対応）の組み合わせによるソリューションも提案する。

リニアコンベアモジュールでは、リニアモーターを用いて様々な工程間搬送で高スループットを実現する高速搬送システムを展示。モジュラー構造により自由度の高いライン設計ができ、設備の省スペース化にも貢献する。新開発の「オーバル型リニア搬送システム」や標準可搬質量を超えた高可搬対応の紹介も行う。

単軸ロボットでは、組立や検査など多様な用途で活躍する製品を新製品を含めバリエーション豊かに多数展示。設備のダウンサイジングに貢献する低床タイプ7モデルと高精度3モデル、最長4000mmのロングストロークが可能なロング単軸2タイプを動作展示する。

スカラロボットでは、高速・高剛性・高精度な水平多関節ロボットの豊富なラインアップを、同社社内での活用・改善事例を交えて紹介。50kgまでの重量物搬送が低コストで実現できる「YK1200XG」の迫力ある動作展示や、汎用フィーダー×2Dピッキング×速度監視ユニットを組み合わせたデモを実施する。

新製品の7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」では、しなやかな動きを実現する製品を紹介。6軸では難しい狭小スペースでの作業や、障害物を避けて回り込んでの目標物へのアプローチが可能で、AGVやAMR（自立走行搬送ロボット）への搭載もできる。会場では単体でのアプリケーション動作展示のほか、3DカメラとAI識別を組み合わせたピッキング実演を行う。

工場搬送関連では、自動搬送車両「FG-01」とAGVの組み合わせ事例、協働ロボットとAGVの組み合わせ事例を紹介する。「FG-01」は風雨や傾斜・段差のある屋外環境でも走行可能な自立型自動搬送車で、約半世紀の歴史を持つヤマハゴルフカーの車両技術を活かして高い走破性と技術的信頼性を有している。

同社がティアフォー社と設立したeve autonomyでは、「FG-01」にティアフォー社の自動運転技術を搭載した自動搬送サービス「eve auto」を提供。工場敷地内での自動運転を実現し、人手不足や安全確保などの課題解決に貢献している。

ロボティクスおよび知的技術は、同社の長期ビジョン「ART for Human Possibilities ～人はもっと幸せになれる～」の実現に向けて基盤と位置づける技術領域。搬送作業や単純作業などを自動化し、人がよりスマートに働けるソリューションの提供を目指している。

《森脇稔》

