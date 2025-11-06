ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AI乗り合いサービス「mobi」、沖縄・豊見城市で運行開始…交通空白地域の課題解決へ

サービス提供エリア
  • サービス提供エリア
  • アプリでの予約方法

豊見城市と沖縄セルラー電話、コミュニティモビリティは、沖縄県豊見城市東部エリアにおいて、AIオンデマンド交通「mobi（モビ）」のサービスを11月4日に開始した。

【画像全2枚】

「mobi」は、生活圏内の移動において徒歩や自転車、マイカーの代わりとなる新しいスタイルの定額乗り合い交通サービス。通勤通学、子どもの送迎、近所への買い物、家族でのお出かけなど、新たな移動手段を提供する。

豊見城市では、慢性的な交通渋滞の解消、運転免許証を持たない高齢者や学生など交通弱者への移動手段の確保、医療施設へのアクセス利便性向上が課題となっている。

今回サービスを提供する豊見城市東部エリアは、高低差のある地形的特性であり、既存のバス路線から離れた場所にも住宅地が広がっており、交通空白の解消が求められている。特に高齢者や学生など、移動手段が限られる交通弱者については、通院・通学・買い物などの日常的な移動に不便を感じている方もおり、地域住民からは「ラストワンマイル交通」の必要性が強く求められてきた。

「mobi」は、アプリや電話で簡単に呼ぶことができ、利用者のニーズに応じた柔軟な運行が可能なため、自宅から目的地までの移動を効率的にサポートする。通院や買い物への移動手段の確保に悩む高齢者や、習い事や塾などの送迎時間の確保に悩む子育て世代の移動に関する課題解消に大きく寄与する。

サービス提供期間は2025年11月4日から2026年1月31日まで。サービス提供時間は午前8時から午後7時まで。4名乗車可能な車両を使用し、料金は1回乗車毎に大人（中学生以上）500円、子ども（小学生）250円。幼児（未就学児）は、同伴者1名につき2名まで無料。

利用方法はアプリまたは電話。電話受付時間は午前9時から午後7時。決済方法はクレジットカード、現金。乗降箇所は公共施設、商業施設、病院等62箇所だ。

運行は大栄交通が行い、アプリをコミュニティモビリティが提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES